Demanen paralitzar la modificació de la llei que permetria la presència de menors d’edat als toros

MÉS per Mallorca i Més per Menorca demanen la suspensió de la comissió amb la qual PP i Vox volen modificar la llei que regula les corregudes de toros per a permetre l’assistència de menors d’edat fins que la directora de l’Oficina Balear de la Infància i Adolescència (OBIA) no comparegui davant el Parlament per a donar la seva opinió sobre aquesta participació. Els ecosobiranistes recorden que la funció de l’OBIA és la de vetllar pels drets de la infància i l’adolescència i que la modificació de la llei que el PP pretén suposa tot el contrari.

«Exigim que es paralitzi la tramitació de la modificació de la Llei de Bous per permetre l’assistència d’infants i joves als toros fins que la directora de l’Oficina Balear de la Infància i Adolescència no comparegui davant el Parlament com hem exigit MÉS per Mallorca i Més per Menorca», ha explicat la diputada de MÉS per Mallorca, Marta Carrió. En aquest sentit, a més, Carrió ha volgut recordat que «la directora de l’OBIA és qui ha de vetllar pels drets de la infància i l’adolescència i la modificació de la Llei de Bous amb la qual el PP vol permetre l’assistència d’infants i joves a les corregudes de bous suposa tot el contrari».

La diputada de Més per Menorca, Joana Gomila, es demana si «PP i Vox no tenen cap prioritat més que els nostres infants vagin a les corregudes de bous? Aquesta és la política infantil del Govern Prohens?» Gomila considera que «el PP segueix fermat a les directrius de Vox i ni tan sols s’atura a pensar si aquesta mesura és beneficiosa per als fillets i filletes».

MÉS per Mallorca i Més per Menorca varen sol·licitar la setmana passada la compareixença urgent de la directora de l’Oficina Balear de la Infància i l’Adolescència per a conèixer la seva opinió sobre l’assistència dels menors als toros que permetrà el Govern de Prohens. Els mallorquinistes i menorqunistes recorden que l’Observatori Balear de la Infància i l’Adolescència té l’obligació d’impulsar les recomanacions internacionals en matèria de protecció de menors i que aquestes, com l’Informe de 5 de març de 2018 del Comitè dels Drets del Nin de la Convenció sobre Drets del Nin de l’ONU, recullen la prohibició de la participació d’infants i adolescents a les corregudes de toros.

A més, el passat mes de febrer, la diputada de Més per Menorca, Joana Gomila, ja va demanar a l’OBIA emetre un informe sobre l’impacte que pot suposar per als menors les corregudes de toros sense èxit, per aquest motiu requereix la compareixença de la directora de l'OBIA perquè expliqui la postura de l'òrgan entorn d'aquesta decisió.