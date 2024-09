MÉS: «A les Balears, cada ciutadà rep 1.300 euros menys que un ciutadà de Cantàbria. Reclamam justícia fiscal»

El coordinador general i portaveu parlamentari de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha reclamat aquest dimarts durant la sessió de control al Govern del ple del Parlament, un sistema de finançament «just» per a les Illes Balears. Apesteguia ha reclamat a Prohens un pacte social, polític i econòmic per a exigir a l’Estat un finançament just per a les Illes Balears, en el marc de la mesa per la reforma del sistema de finançament autonòmic.

«Vostè coneix perfectament que l’actual sistema de finançament duu caducat des del 2014, amb governs del senyor Rajoy i amb governs del senyor Sánchez», ha recordat el coordinador general i portaveu parlamentari de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia. «I per què? Perquè al Partit Popular i al Partit Socialista no els convé aquest debat. Per què? Per les pròpies divisions internes del seu partit en base als diferents interessos territorials», ha assegurat.

En aquest sentit, Apesteguia ha afirmat que el problema d’arrel en l’actual sistema de finançament és «com repartim els fons públics en aquest estat, ens acabam barallant per les miques. Perquè el que hauríem d’estar qüestionant és per què en el repartiment dels fons públics l’Estat es continua quedant més d’un 30% dels fons públics. Quan les principals competències, aquelles que tenen directa relació amb la vida de les persones les desenvolupen les comunitats autònomes».

A més, Apesteguia ha assegurat que «el meló del finançament no s’ha obert màgicament. S’ha obert perquè Esquerra Republicana ha forçat que es tengués aquest debat a través d’un pacte amb el PSOE». Tanmateix, Apesteguia s’ha mostrat escèptic al compliment d’aquest pacte perquè, ha assegurat, «el PSOE ha incomplert altres pactes de finançament autonòmic, ben igual que el Partit Popular».

Tot i així, Apesteguia ha reclamat a Prohens un pacte social, polític i econòmic. I ha recordat que «a les Illes Balears, cada ciutadà rep 1.300 euros menys que un ciutadà de Cantàbria. No és que reclamem un millor tracte, reclamam justícia fiscal. I la justícia no és reclama, s’exigeix».