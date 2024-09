El PP de Prohens, sota el dictat de Vox, votarà a favor de derogar la Llei de Memòria Democràtica

El Grup Parlamentari Popular ha confirmat aquest dilluns que votarà a favor de la derogació de la Llei de Memòria Democràtica de les Illes Balears, tot i haver-se trencat el pacte de governabilitat amb els ultradretans de Vox.

La portaveu adjunta del grup, Marga Durán, ho ha anunciat en una roda de premsa en la qual no ha participat la presidenta del partit i del govern de les Illes Balears, Marga Prohens. Durán ha explicat que el partit d'ultradreta Vox va trencar el pacte de governabilitat de manera «unilateral», i que la principal preocupació del PP era que, en derogar la normativa balear, quedés pendent alguna qüestió que no estigués coberta per la Llei de Fosses o per la Llei de Memòria estatal.

No obstant això, segons ha defensat Duran, el partit ha revisat la legislació estatal i han arribat a la conclusió que les qüestions rellevants ja estan recollides, i que, per tant, no hi ha necessitat de presentar esmenes addicionals. Cal recordar que la Llei de Memòria Democràtica estatal es va aprovar l'any 2022 malgrat els vetos presentats, precisament, pel PP, Vox, Ciutadans i UPN.

La derogació de la Llei de Memòria Democràtica ha generat un ampli rebuig a les Illes Balears. L'ONU, la Comissió de Drets Humans de l'ICAIB, Memòria de Mallorca i altres entitats, així com les formacions polítiques de l'oposició, s'han oposat al que es considera un gran retrocés democràtic.