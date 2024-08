La Comissió de Drets Humans de l'ICAIB s'oposa a la derogació de la Llei de Memòria

La Comissió de Drets Humans del Col·legi d'Advocats de les Illes Balears (ICAIB) ha mostrat la seva oposició a la derogació de la Llei de Memòria i reconeixement democràtics i ha demanat que se suspengui aquesta tramitació.

En un escrit d'al·legacions a la tramitació de la liquidació d'aquesta norma, els advocats consideren que la proposició per a la derogació, impulsada per VOX, vulnera els drets de veritat, justícia, reparació, memorialització i garanties de no repetició.

La Comissió de Drets Humans de l'ICAIB dona suport, entre altres arguments, als pronunciaments del Relator especial sobre la promoció de la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició, Fabián Salvioli, en referència a les obligacions de totes les administracions a preservar aquests drets, en risc, precisament, per la cascada de derogacions de les lleis de memòria autonòmiques i l'impuls de les anomenades 'lleis de concòrdia'. A les Balears, en tot cas, es descarta aquesta opció, i sí que es manté la Llei de Fosses.

Aquestes normes, han considerat, podrien transgredir l'obligació dels poders públics de garantir la preservació de la memòria històrica de greus violacions de drets humans, des del moment en què ordenen la supressió d'entitats, projectes, llocs web i activitats previstes o creades a virtut de la legislació vigent.

Poden posar en risc, a més, l'accés a la veritat sobre el destí o el parador de les víctimes de les violacions de drets humans, així com obstaculitzar o suprimir subvencions de projectes en aquesta matèria. Alerten també de la invisibilització de les greus violacions de drets humans comeses durant el franquisme o fins i tot ometre la menció o la condemna al règim.

Cal recordar que el del ple del Parlament del 18 de juny va donar llum verda a la tramitació de la derogació, a proposta de l'extrema dreta. Aquella sessió, no obstant, va acabar marcada per l'incident protagonitzat pel president de la Cambra, Gabriel Le Senne, que va arrabassar la foto d'Aurora Picornell que la diputada del PSIB Mercedes Garrido, membre de la Mesa, tenia exposada al seu ordinador.

La polèmica va propiciar un debat sobre la continuïtat de Le Senne com a segona autoritat de les Illes i que serà objecte de debat d'un ple extraordinari el proper 3 de setembre.