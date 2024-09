L'esquerra celebra els 25 anys del primer Pacte de Progrés: «La igualtat, la cohesió i la cultura són la vacuna contra la ultradreta»

Més de 500 persones han omplert aquest divendres el Molí des Comte per commemorar i celebrar els 25 anys del primer Pacte de Progrés de les Illes Balears, liderat pel 'socialista' Francesc Antich.



En la trobada, hi han participat gairebé tots els membres d'aquell primer Govern, a excepció de Nanda Caro i Joan Mayol, que han intervingut a través d'un vídeo, i Eberhard Grosske, que no ha pogut assistir. També han estat presents càrrecs que van formar part d'aquell primer pacte, i s'ha recordat als dos consellers que ja no hi són, com és el cas de Joan Mesquida i Francesc Quetglas.



El president Antich, qui s'ha endut una llarga ovació que ha durat minuts, ha tancat l'acte amb la següent glosa:



Amb el Pacte es posà un clau

per aguantar l'envestida

d'egoismes fora mida,

donà bon rumb a la nau.



Això és el que celebrau:

un foc nou, incandescent,

nou model de creixement,

igualtat i cohesió,

diversitat, sana unió,

cultura i parlar valent.



D'un gran país del qual sent

la seva força i tendresa,

la gran i enorme bellesa

del seu paisatge imponent.



I record l'obrar servent

amb la mà ferma i estesa,

com sense por ni feblesa,

remàveu fort, bona gent,

i jo amb voltros d'aprenent

dirigint la torxa encesa.



Mantenir la flama presa,

en contra de molt de vent,

amb el pactar persistent

ha estat una gran proesa,

una aposta, una promesa

que valor enormement,

més en un temps inclement

quan un ultrapopulisme

ens vol enviar a l'abisme,

a un món del tot indecent.



Amb tot el meu sentiment,

rebeu l'abraçada estreta

amb la voluntat més neta

de donar encoratjament.



I apostem radicalment

per cohesió i igualtat,

per un món molt més cuidat

i pel pes de la cultura;

per fer la vida segura

al jovent desencantat.



Per valorar el que va ser aquell primer pacte, ha parlat, en nom del president Antich, el seu fill, Tomeu Antich, destacant que «el pacte va ser un gran exercici de generositat de les forces polítiques progressistes, ecologistes i nacionalistes, un laboratori i una gran diversitat de programes que vam saber convertir en una proposta de Govern conjunta que va ser una novetat en l'espectre polític espanyol».

Per a Antich, «es va marcar una nova manera de fer política, un canvi de model de creixement i cohesió social, un pla de xoc en unes institucions que des de temps immemorials eren governades pel poder econòmic més conservador».



Per això, Antich ha reivindicat que «el pacte no només va suposar un canvi en política econòmica i mediambiental, també en política social, prioritzant l'educació, la sanitat, la igualtat i propostes que estan tan vigents avui en dia com el transport públic».



En relació amb la realitat política actual, Antich ha alertat que «la igualtat, la cohesió i la cultura són la vacuna contra el populisme i la ultradret», mentre que també ha advertit que «l'aire imprescindible de la vida és la natura, el paisatge, la lluita contra el canvi climàtic».



Finalment, Antich ha remarcat que «la política és un mai acabar i sempre queda molt de camí per fer, i és agradable de veure que moltes iniciatives, molt protestades i rebutjades en el seu moment, han passat a formar part del sistema».



La secretària general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, també ha assistit a l'acte, destacant que «el primer pacte va ser una inspiració per totes les generacions d'esquerres d'aquesta comunitat autònoma, amb un Govern que va ser absolutament innovador, i sobre el qual després hem pogut basar tota la nostra forma de fer política i les polítiques de fons amb les que hem pogut canviar aquestes illes».



Per això, Armengol ha volgut expressar el seu reconeixement «a tots aquells homes i dones que van fer possible obrir un temps d'esperança i de canvi que va significar moltíssim i ho seguirà fent en aquesta comunitat autònoma».



A través d'un vídeo, l'expresident del Govern espanyol i exsecretari general del PSOE, José Luís Rodríguez Zapatero, ha destacat que «amb en Xisco vam fer grans esforços i, 25 anys després, podem dir que va valer la pena».

Per a Rodríguez Zapatero, el primer pacte «va ser un abans i un després i va canviar moltes coses, amb una contribució molt important a un model plurinacional i federal, i en el moment en què més es van protegir les illes i quan les polítiques socials van emergir amb força». Tot plegat, va ser possible, ha dit Zapatero, «pel lideratge del company Antich, qui va marcar tota una època i que omple en gran manera la història dels bons governs i del PSIB-PSOE».