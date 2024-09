MÉS per Palma exigeix que els doblers sobrants del fracassat pla de segregació lingüística es destinin a millorar infraestructures escolars

«Els alumnes de Palma es poden beneficiar del fracàs de la dreta». Així ho ha explicat MÉS per Palma qui exigeix que els doblers sobrants del fracassat pla de segregació lingüística de PP i Vox es destinin a millorar infraestructures escolars. Kika Coll, regidora de MÉS per Palma, ha recordat el fracàs del Pla, que només ha aconseguit un 3,24% de participació, i ha demanat que els fons sobrants es destinin de manera immediata a millorar les infraestructures escolars de la ciutat. Coll ha posat èmfasi en la necessitat de dirigir aquests recursos cap als centres que actualment presenten deficiències que s’han d’abordar de manera més urgent o a la construcció de l'IES Son Ferriol, entre d’altres.

«Són molts els centres que tenen necessitat de reformes. També hi ha casos com el de Son Ferriol, on duen dècades reivindicant la construcció d’un nou institut i encara ara esperen. Amb aquestes necessitats, quin sentit té continuar destinant fons a un pla que no té el suport de la comunitat educativa? Ara és el moment de destinar aquests doblers allà on són realment necessaris», ha declarat Coll.

Coll ha destacat la importància de posar en marxa un pla de climatització a tots els centres educatius de Palma, especialment en l’actual context d'emergència climàtica: «Amb l'augment de les temperatures i l'increment de les onades de calor, les aules s'han convertit en espais insuportables per als nostres infants. Fer un pla de climatització no és només una mesura de confort, és una qüestió de salut i benestar. Els estudiants no poden aprendre en condicions tan extremes. Garantir espais climatitzats és fonamental per assegurar un entorn d'aprenentatge saludable i segur per a les futures generacions. És aquí on haurien d'anar els doblers del pla de segregació lingüística», ha afirmat Coll.

Una moció en defensa dels alumnes i els centres escolars

Per tot això, MÉS per Palma presentarà una moció al proper Ple municipal que insta el Govern i la Conselleria d’Educació a destinar immediatament els fons del Pla de segregació lingüística a millorar les infraestructures dels centres educatius de Palma, així com a la posada en marxa d'un pla de climatització per a totes les escoles i institut de la ciutat. «És hora de decidir si tots, inclosos el PP i el batle Martínez, volem invertir en el futur dels nostres infants o continuar sostenint polítiques que divideixen i que no aporten cap benefici real a la nostra comunitat», ha conclòs Kika Coll.