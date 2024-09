El secretari general del PCE declara com a denunciant en la investigació contra l'ultradretà Le Senne

El secretari General del Partit Comunista d'Espanya (PCE) i portaveu parlamentari al Congrés espanyol d'Esquerra Unida, Enrique Santiago, ha estat citat pel jutge d'instrucció número 1 de Palma, per a explicar la denúncia que el PCE va interposar al juny davant la Fiscalia contra el president del Parlament i diputat de Vox, Gabriel Le Senne, per un delicte d'odi i infringir de forma greu la Llei de Memòria Democràtica autonòmica i estatal.

Aquesta citació es produeix arran de la denúncia que va registrar el PCE el passat mes de juny davant la Fiscalia de Sala de Drets Humans i Memòria Democràtica. El text el signaven Enrique Santiago i Yolanda Rodríguez, com a màxim responsable i secretària de Memòria Democràtica del PCE, respectivament.

Sol·licitaven a la Fiscalia l’obertura de diligències d’investigació arran que Le Senne arrabassàs públicament, durant una sessió al Parlament, una fotografia de la dirigent del Partit Comunista i víctima directa de la dictadura franquista Aurora Picornell. En la mateixa actuació, el president ultra va expulsar de la sala dues diputades del PSIB que portaven aquesta i altres imatges de les Roges del Molinar i li havien retret la seva actuació.

La Fiscalia va traslladar aquesta denúncia al responsable del Jutjat d’Instrucció número 1 de Palma, que ara ha decidit cridar a declarar com a denunciant Enrique Santiago perquè motivi aquesta acció judicial sol·licitada contra Le Senne. El secretari general del PCE i diputat d’Esquerra Unida ha de portar a terme aquestes diligències de manera telemàtica des de les instal·lacions a Madrid dels jutjats d’instrucció de la Plaça de Castella.

Santiago va assenyalar en la seva denúncia que els fets protagonitzats pel polític d'extrema dreta Gabriel Le Senne poden «constituir un delicte d’odi» contemplat en el Codi Penal i infringir de manera «greu» tant la Llei de Memòria Democràtica estatal com l’autonòmica. La primera d’aquestes normes sanciona les «accions de destrucció o menyspreu d’elements simbòlics en memòria o homenatge a les víctimes de la dictadura franquista».

La llei autonòmica estableix com a «infracció greu» aquelles «manifestacions o exhibicions per part de representants públics i funcionaris de l’administració de la comunitat autònoma que exaltin o facin apologia del cop militar de 1936, la Guerra Civil i la Dictadura».

Per tot això, Enrique Santiago va sol·licitar a la Fiscalia que els fets denunciats fossin «posats en coneixement de l’autoritat competent» perquè adopti «les mesures sancionadores previstes en la llei».

Es dona la circumstància que dilluns passat es va saber que el responsable del Jutjat d’Instrucció número 1 de Palma ha rebutjat arxivar les denúncies contra Le Senne que han donat lloc a les diligències que duu a terme. No només això, sinó que ha citat l’ultradretà a declarar com a investigat el proper 27 de setembre per un presumpte delicte d’odi.