PP i VOX tomben una iniciativa que proposava expropiar pisos buits

La Comissió d'Ordenació Territorial, Habitatge, Mobilitat, Mar i Cicle de l'Aigua ha rebutjat aquest dimecres, amb els vots en contra del PP, Vox i el diputat no adscrit Francisco Cardona, una iniciativa presentada per Unides Podem que instava el Govern a expropiar l'ús dels habitatges buits registrats a les Balears.

La proposta, defensada per la diputada Cristina Gómez, també demanava que es publicassin periòdicament les dades del Registre d'Habitatges Buits.

La Comissió, però, sí que ha donat llum verda a una proposició no de llei (PNL) del PP que insta el Govern espanyol a considerar incloure com a beneficiaris del descompte de resident els fills menors d'edat de pares o mares separats legalment que resideixin a la península, sempre que el progenitor no custodi sigui resident de les Balears.