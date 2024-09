Castells a Prohens: «Té el suport de Més per Menorca per a impulsar mesures contundents per a afrontar la massificació turística»

El portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, ha visitat la presidenta del Govern, Marga Prohens, al Consolat de Mar per a tractar els principals reptes que s'han d'afrontar en aquest nou curs polític.

Castells ha recordat a la presidenta que «un dels problemes principals de les Illes Balears és la massificació turística i totes les conseqüències que comporta, des de la manca d'habitatge a la saturació dels serveis públics». Per això, el portaveu menorquinista li ha demanat «mesures contundents contra la saturació, ja que ha quedat demostrat que més turisme no significa més riquesa».

El portaveu menorquinista ha traslladat a la presidenta Prohens que «les polítiques engegades pel seu govern fins ara no van pel bon camí» i ha posat diversos exemples com «la legalització de construccions il·legals en sòl rústic, aprovar la construcció en zones inundables o permetre el lloguer turístic en construccions irregulars».

«Per una banda, munten el teatre sobre un suposat Pacte per la Sostenibilitat que no és més que una pantomima, però mentrestant la maquinària política camina cap a un antic model econòmic, social i territorial que s'ha demostrat fallit per a les illes», ha recriminat Castells.

Per acabar, Castells ha ofert el seu suport a la presidenta del Govern de les Illes Balears perquè «no estigui fermada a les fòbies de Vox», però com a contrapartida li ha demanat que «impulsi mesures contundents per afrontar la massificació turística i garantir un millor futur a la gent d'aquesta terra».