Prohens i els presidents dels consells demanen l’actuació urgent del Govern espanyol davant la crisi migratòria: «les Balears són al límit»

La presidenta del Govern, Margalida Prohens, i els quatre presidents dels consells insulars, Llorenç Galmés, president del Consell Insular de Mallorca; Adolfo Vilafranca, president del Consell Insular de Menorca; Vicente Marí, president del Consell Insular d’Eivissa, i Lorenzo Córdoba, president del Consell Insular de Formentera, han signat una declaració institucional per demanar l’actuació urgent del Govern d’Espanya davant la crisi migratòria.

En la segona Conferència de Presidents de la legislatura que s’ha duit a terme aquest dijous al Consolat de Mar, convocada per via d’urgència i amb un únic punt de l’ordre del dia, han alertat que «les Illes Balears són al límit a causa de la manca de solucions del Govern d’Espanya». Es tracta d’una qüestió que «repercuteix directament en els serveis públics de les Illes Balears competència dels consells insulars, atès que la sobreocupació del sistema de menors està tensionant tant els diferents serveis adreçats a menors tutelats com els serveis d’atenció a persones grans o dependents». «Tenim una sobreocupació del 850% de les places específiques previstes per a menors estrangers no acompanyats. És a dir, acollim més de vuit vegades el que preveu el nostre sistema. Les Illes Balears ja es troben al límit«, ha afirmat.

A més, en la declaració institucional també es reivindica l’augment dels recursos humans i materials de les forces i cossos de seguretat de l’Estat, així com l’establiment dels sistemes de vigilància (SIVE) necessaris per a una actuació ràpida i la necessitat de recursos per compensar l’esforç econòmic que ja fan els consells insulars i que han de ser aportats amb línies específiques de finançament pel Govern d’Espanya.

Per tot plegat, Prohens i els quatre presidents insulars han exposat que és urgent l’actuació del Govern espanyol respecte a un canvi d’estratègia, «per reforçar la vigilància de les nostres fronteres contra les màfies i evitar que la gent, aquests joves, es continuïn jugant la vida a la mar, així com l’arribada de pasteres a les Illes Balears», ha insistit Prohens.