El Pi: «És vergonyós que cada setembre Educació tengui problemes amb el primer tràmit d’adjudicació de places»

«És vergonyós que cada setembre la Conselleria d’Educació tengui problemes amb el primer tràmit d’adjudicació de places», assegura el president d’El Pi-Proposta per les Illes Balears, Tolo Gili.

«Estam espantats amb la situació de quasi 3.000 docents interins que a mitja nit encara no saben on han d’anar a fer feina l’endemà», assegura. «Això és una vergonya i hauria de provocar més d’una dimissió», insisteix Gili. «Per desgràcia no és un problema nou, cada inici de curs passa el mateix. Són molts de docents a col·locar aquest primer tràmit i cada principi de setembre el web de la Conselleria es penja i els tràmits s’allarguen», ha remarcat.

«Si el sistema no funciona s’ha de canviar. O si el sistema funciona i saben que cada d’any el web té problemes, que comencin els tràmits abans. El que no pot ser és que els docents rebin un correu electrònic passades les 2 de la matinada per començar a les 8 al seu lloc de feina. No té sentit», insisteix Gili. «La solució no pot ser que els docents comencin 3 o 4 dies més tard. Necessitam que es trobi una solució i que el setembre del 25 no torni a passar exactament el mateix que enguany», ha sentenciat el president de la formació.