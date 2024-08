El PSIB afirma que «el gest» d’Agustín Buades «no és casualitat» i demana al PP que «no cerquin trànsfugues per a mantenir la majoria»

El portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Iago Negueruela, ha lamentat que amb l'abandonament del diputat Agustín Buades del Grup Parlamentari Vox per passar a ser diputat no adscrit «començam el nou període de sessions amb un Govern sustentat en un nivell d’embolics permanent que es repeteix cada sis mesos».

Per això, el socialista ha demanat a la presidenta del Govern, Marga Prohens, «que es posi a fer feina per la governabilitat de les illes, perquè han tengut moltíssimes vacances aquest estiu i ara ho patim amb aquesta situació».

Negueruela ha criticat que avui en dia, la ciutadania «continua sense tenir clar qui la governa, si el PP amb Vox, el PP amb trànsfugues, el PP amb Vox i trànsfugues de Vox o el PP amb trànsfugues de Formentera», quan «el Govern s’hauria de sustentar amb pactes i amb una majoria parlamentària que ara mateix no existeix».

Per al portaveu socialista, el gest d’Agustí Buades no és casualitat, per la qual cosa ha fet una crida a Prohens i al PP «que no cerquin trànsfugues per mantenir la majoria parlamentària» i que es mantenguin en el pacte antitransfuguisme.

En aquest sentit, Negueruela ha recordat que «el passat període de sessions vam començar igual, amb Idoia Ribas, Sergio Rodríguez i Agustí Buades fent embolic al Parlament i ara començam de manera semblant», per la qual cosa ha advertit que «no sabem si vendran més dimissions del grup parlamentari i si el PP acceptarà això».

Amb tot, Negueruela ha insistit en el fet que «el PP ha de començar a fer feina per la governabilitat d’aquestes illes i ha de ser Marga Prohens la que digui clarament com vol sustentar el seu Govern».

A més a més, el portaveu socialista ha recordat que el PP té l’oportunitat de començar de forma diferent el nou període de sessions, traient a Gabriel Le Senne de la presidència del Parlament «per no tenir un president que sigui indigne del seu càrrec, que el setembre haurà de declarar com a imputat amb una situació democràticament molt greu».