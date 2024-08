Canviem El Rumb reclama que els habitatges turístics d'Eivissa es destinin a ús residencial

La plataforma 'Canviem El Rumb' va celebrar dimarts la seva segona assemblea oberta, en la qual es van abordar eixos temàtics com el turisme, l'habitatge i l'aigua. Una de les mesures proposades pel col·lectiu és retornar el parc d'habitatges turístics d'Eivissa a l'ús residencial.

«Cal regular els camions cisterna que van a grans vil·les amb piscina i jardins amb flora no autòctona. No és just que una casa pagesa de tota la vida que sempre ha fet un bon ús de l'aigua ara no tingui ni per regar el seu petit hort», reclamen des de la plataforma.

A la reunió, membres de 'Salvem sa Badia' van exposar la seva motivació per treballar amb la resta d'entitats en la conservació de la posidònia, la qualitat de les aigües de bany i mantenir la badia de Portmany «lliure de ferris i bucs de càrrega».

Pel que fa a l'habitatge i els desallotjaments de Can Rova, han criticat l'actuació judicial i policial, i han demanat a les institucions «una solució temporal digna» per a tots els assentaments ja existents aquesta temporada.

Des de la plataforma han manifestat que la solució hauria d'incloure mesures com una aposta real per l'habitatge protegit, la limitació de preus de lloguer, les cooperatives d'habitatge en cessió d'ús, la prohibició de tot ús turístic en habitatges residencials, la reconversió a residencial d'edificis turístics en desús i l'obligació, per part de les empreses que contracten treballadors de temporada, de proporcionar un allotjament.