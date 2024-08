MÉS per Palma denuncia el bloqueig burocràtic del PP a les festes de barri de Ciutat

MÉS per Palma denuncia el bloqueig burocràtic del PP i la seva «incapacitat de gestió». Asseguren que «les festes de barri, que representen l'essència de la vida comunitària a Palma, estan a punt de desaparèixer a causa d'un bloqueig burocràtic sense precedents». Aquestes celebracions, que no només fomenten la cohesió social sinó que també són un reflex viu de la nostra identitat col·lectiva, es troben en una situació límit. Fins a una desena d'associacions veïnals han expressat la seva preocupació per l'endarreriment de les subvencions per part de l'Ajuntament de Palma o per les traves administratives que han impedit que les entitats poguessin presentar les sol·licituds a temps. A això se li suma falta d'efectius policials per garantir la seguretat a les festes de Son Cotoner o la denegació de permisos a festes benefiques plenament consolidades al barri del Molinar.



Des de la formació ecosobiranista expliquen que la manca de finançament a temps ha posat en perill la celebració de les festes d'estiu en barris com Son Cotoner, Nova Son Roca i la Bonanova, deixant a les associacions veïnals en una situació insostenible. Tot i que les subvencions estan justificades i revisades des de l'any passat, aquestes entitats encara no han rebut els fons necessaris. «Aquestes festes haurien de ser un moment de celebració i unió, però es troben sota l'amenaça de desaparèixer per culpa de la ineficiència administrativa del PP», declaren des de Més per Palma.



Mentre que la regidora de Participació Ciutadana, Lourdes Roca, ha assegurat que el seu departament treballa per concedir les subvencions com més ràpidament millor, «la realitat és que el bloqueig burocràtic continua afectant negativament les associacions, posant en risc la continuïtat d'aquestes celebracions», afirmen des de MÉS.



Comparant la situació actual amb l'anterior govern municipal, cal destacar l'Ajuntament de Palma va incrementar substancialment el pressupost destinat a festes i activitats de barri, passant de 200.000 euros el 2015, quan governava el PP del batle Isern, a un total acumulat de gairebé 1,8 milions d'euros en tres anys, ja amb el pacte d'esquerres. En canvi, la situació actual és molt diferent. MÉS per Palma ha denunciat que les entitats ciutadanes tenen menys temps per presentar sol·licituds i més complexitat en la tramitació de permisos, la qual cosa ha dificultat enormement la celebració de festes populars com les de Canamunt i Canavall​.



«D'un costat, les festes de barri són una expressió de la vitalitat i de l'amor per Palma que els seus veïns comparteixen any rere any. De l'altre, la burocràcia del PP, que hauria de servir la comunitat, s'ha convertit en un obstacle que amenaça d'extingir aquestes tradicions. Quan tantes associacions denuncien la mateixa situació és perquè estem davant d'un problema d'incapacitat del PP en la gestió que no dona solucions a qui treballa de forma desinteressada pels barris de Palma», explica la formació ecosobiranista.