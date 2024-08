El senador d'Eivissa i Formentera reclama la «immediata convocatòria» de la Comissió d'Habitatge del Senat

El senador d'Eivissa i Formentera, Juanjo Ferrer, ha criticat que el PP ha convocat la Comissió d'Habitatge del Senat només en dues ocasions aquesta legislatura, malgrat la «greu crisi residencial actual», i que no s'ha reunit des de fa cinc mesos.

En un comunicat, ha reclamat la «immediata convocatòria» de la comissió per a debatre mesures que reverteixin la situació «dramàtica» a les Pitiüses.

Ferrer ha explicat com ha presentat «múltiples» propostes en matèria d'habitatge, però ho ha fet en la Comissió Mixta d'Insularitat i ha lamentat que el PP «demostra amb la seva actitud el poc interès per a cercar solucions a un tema que en aquests moments en moltes zones de l'Estat és la preocupació número u de la ciutadania».

També ha reclamat que PP i VOX acceptin declarar les Illes zones tensionades per a topar el preu del lloguer. A més, el senador ha assegurat haver-se interessat pel projecte de construcció de 532 VPO en Can Escandell i per la promoció destinada a acollir policies.

El senador ha reiterat que la comissió «més important de totes», com és la d'Habitatge, no s'ha reunit des de fa cinc mesos, preguntant-se si és per «desinterès» del PP.