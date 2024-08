Un Jutjat admet a tràmit la demanda de l'encara president del Parlament, Gabriel Le Senne, per l'ús de la bandera LGTBI

El Jutjat contenciós administratiu ha admès a tràmit la demanda de l'encara president del Parlament, Gabriel Le Senne, per l'ús de la bandera LGTBI en la façana de la Cambra durant el Dia de l'Orgull.

La Mesa va donar compte al juliol de la notificació del Jutjat informant de l'admissió a tràmit, segons han informat fonts parlamentàries. Es tracta d'un recurs contenciós contra la decisió del Parlament de penjar la bandera pel Dia de l'Orgull LGTBI, referendada per un acord amb el vot en contra de Le Senne.

Aquest va qualificar de «traïció» el vot del PP a favor d'exhibir l'ensenya, argumentant que tenien un acord pel qual només s'exhibirien símbols distints dels oficials per unanimitat. Assistit pels serveis jurídics de la formació neofeixista espanyola VOX, va presentar un recurs on a més sol·licitava que es retiràs la bandera, penjada en la façana al carrer Constitució, com a mesura cautelarísima.

Informe dels serveis jurídics

En la reunió de la Mesa on es va abordar l'obertura de les actuacions judicials també es va acordar, per unanimitat, encarregar un informe als serveis jurídics de la Cambra perquè es pronunciïn sobre si Le Senne ha d'abandonar la Mesa quan es discuteixi aquest assumpte.

Les representants socialistes en l'òrgan plantejaven que és contradictori que Le Senne pugui conèixer l'estratègia jurídica de la Cambra al mateix temps que actua com a demandant contra la institució, i que per tant hauria d'abstenir-se.

Previsiblement el resultat de l'informe dels lletrats es tracti en la pròxima reunió de la Mesa el 4 de setembre. Es dona la circumstància que un dia abans se celebra el ple extraordinari per a debatre la sol·licitud de l'esquerra per a apartar a Le Senne per l'incident amb la foto d'Aurora Picornell. L'èxit d'aquesta moció, i per tant la sortida o permanència de Le Senne, depenen per complet del vot del PP, que no ha volgut revelar la seva postura.

El Jutjat també ha requerit al Parlament la documentació de l'expedient sobre la bandera LGTBI. Això inclou les peticions de PSIB i MÉS sol·licitant que es pengés la bandera, la votació de la Mesa i la sol·licitud de reconsideració del propi Le Senne --i la seva denegació--.

D'altra banda, el jutge va rebutjar ordenar la retirada de la bandera de forma cautelarísima, ja que ja era impossible d'aplicar la mesura --ja que la bandera va estar penjada durant el 28 de juny, fins a la mitjanit i la resposta es va produir dies després--.