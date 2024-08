El PSIB exigeix la convocatòria d'un ple per accelerar la destitució de Le Senne després de la seva imputació per un delicte d'odi

El PSIB-PSOE ha demanat aquest al president del Parlament, Gabriel Le Senne, la seva dimissió després d'haver-se fet pública la seva imputació per part d'un jutge per presumpte delicte d'odi i, en cas que no dimiteixi, exigeix a la presidenta del Govern que acceleri la destitució del president del Parlament convocant un plenari dilluns de la setmana que ve.



El portaveu del Grup del PSIB, Iago Negueruela, ha indicat que, després de conèixer-se la notícia de la imputació del president del Parlament per part d'un jutge de Palma, Le Senne no pot durar ni un dia més en el seu càrrec. Si no dimiteix, el PISB ha reclamat al PP que faci passes per accelerar el ple de remoció: «Instam al PP que s'uneixi a les forces democràtiques del Parlament per convocar un ple dilluns que ve i no permeti que un president del Parlament, la segona autoritat de les Illes Balears, continuï imputat i exerceixi el càrrec en aquesta institució. És una indignitat, i per descomptat la ciutadania de les Illes Balears no es mereix tenir un president imputat per presumpte delicte d'odi».



Negueruela ha qualificat la notícia d'aquest dissabte com «un dels fets de major gravetat dels darrers anys», i per tant «el Partit Popular hauria de reaccionar de forma immediata, accelerar el procés de remoció i votar 'sí' a la destitució de Le Senne». Després, que es defensi com ell consideri en Dret, «però després d'abandonar la Presidència del Parlament».



Negueruela també ha afirmat que les Illes Balears no es mereixen aquesta situació vergonyosa i per això el PP «ha de rompre ja amb la ultradreta de VOX; la darrera cosa que esperàvem ja de VOX era tenir a un president imputat per delicte d'odi». A més, «tot el que està succeint relacionat amb VOX últimament, està avergonyint de forma permanent la nostra ciutadania».



Pel que fa a la Marga Prohens, Iago Neugueruela ha exigit que no s'amagui més i exerceixi de presidenta, «que compleixi amb la seva paraula i voti que sí a la destitució». Per al PSIB-PSOE, més que mai la presidenta ha d'estar a l'altura, ja que un moment com aquest no s'havia produït mai. Per això, Negueruela ha reclamat que Prohens interrompi les seves vacances, torni a les Illes Balears i promogui el plenari de destitució entre totes les forces democràtiques, «per aturar aquesta situació esperpèntica que ella ha propiciat, que ella està afavorint, i que la ciutadania no mereix».