Negueruela: «El PP de Prohens anteposa les seves vacances a la dignitat democràtica»

El portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Iago Negueruela, ha considerat que el Govern del PP de Prohens «es troba de vacances, sense una presidenta que atengui les necessitats de la ciutadania ni es posicioni per recuperar la dignitat democràtica del Parlament».

En el decurs de la Diputació Permanent celebrada aquest dimecres al Parlament, Negueruela ha expressat que fa ja més d’un any que «en lloc de debatre les coses que preocupen la ciutadania, s’està debatent l’estat del pacte PP-Vox».

Negueruela ha considerat que «a diferència del PP, el PSIB-PSOE no està de vacances quan es tracta de parlar de decència democràtica». El portaveu també ha criticat l’«ambigüitat calculada» del PP a l'hora de posicionar-se sobre la destitució de Le Senne.

El PSIB-PSOE ha acusat el Partit Popular d'aplaçar el debat per continuar negociant la recomposició del pacte amb la ultradreta. «Si trien un altre dia, nosaltres hi serem. Demà mateix; la setmana que ve», ha indicat el portaveu, i ha recalcat que «si no s’avança el ple extraordinari és perquè el PP vol tornar a pactar amb Vox».

Per acabar, ha lamentat que el PP de Prohens no vulgui comptar amb l’oferiment del PSIB-PSOE, que posa els seus vots a disposició per expulsar Le Senne i tenir un president digne per a la institució.