MÉS presenta esmenes a la modificació de la Llei de corregudes de toros per a impedir-hi l’accés als menors

MÉS per Mallorca ha registrat esmenes a la Proposició de Llei de modificació de la Llei 9/2017 de regulació de les corregudes de toros i protecció dels animals a les Illes Balears per impedir l’accés dels menors de 18 anys a les places quan s’hi celebrin espectacles taurins, en defensa dels drets de la infància i adolescència.

Així mateix, la formació ecosobiranista assegura que el PP ja no pot emparar-se en l’extrema dreta i permetre l’entrada de menors d’edat a les corregudes de toros i anuncia que dona suport a la iniciativa legislativa popular que pretén derogar la Llei 18/2013 i eliminar el blindatge i la protecció estatal de la tauromàquia i retornar les competències de la regulació d’aquests espectacles a les comunitats autònomes.

«Els espectacles on es tortura i s’assassina a animals, com les corregudes de bous, no són lloc pels infants i adolescents. Hem de protegir la infància i adolescència», ha afirmat la diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió. A més, la diputada ecosobiranista ha assegurat que «ara que s’ha produït l’enèsim trencament del pacte de PP i VOX, el PP de Prohens no pot emprar la coartada de l’extrema dreta per permetre que es modifiqui la Llei de corregudes de toros de les Illes Balears i desprotegir la infància i adolescència».

Per això, MÉS per Mallorca ha registrat esmenes a la proposició de llei de modificació de la Llei 9/2017 de regulació de les corregudes de toros i protecció dels animals a les Illes Balears per a impedir l’accés dels menors de 18 anys a les places quan s’hi celebrin espectacles taurins, en defensa dels drets de la infància i adolescència.

A més, el partit ecosobiranista ha registrat també una esmena perquè, tot i el context de «tortura i assassinat» d’aquestes celebracions, els animals que hagin de ser torejats arribin a la plaça com a mínim 48 hores abans de l’espectacle taurí i restin en els corrals de la plaça amb l’aliment i l’aigua que necessitin per a cobrir les seves necessitats nutricionals. «També perquè els corrals i chiqueros de la plaça de bous hagin de tenir les condicions idònies per a assegurar el benestar dels animals durant la seva estada, garantint que els animals no pateixin fam, set, incomoditats físiques, pors, angoixes, dolors, lesions, patiments ni danys de cap mena i puguin ser lliures per expressar les pautes pròpies i naturals del seu comportament», expliquen.

Així mateix, MÉS per Mallorca ha anunciat que dona suport a la iniciativa legislativa popular (ILP) que pretén derogar la Llei 18/2013 i eliminar el blindatge i la protecció estatal de la tauromàquia i retornar les competències de la regulació dels espectacles de bous a les comunitats autònomes. «MÉS per Mallorca donam i donarem suport a la ILP per acabar amb la protecció estatal a la tauromàquia i retornar les competències al nostre país per poder regular el maltractament animal», ha assegurat al respecte Marta Carrió.

Aquesta ILP va ser admesa a tràmit per la Mesa del Congrés espanyol el passat 4 de març i, actualment i fins al novembre, es troba en fase de recollida de signatures.