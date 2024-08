MÉS reclama que el Govern espanyol retribueixi els permisos per cura de fills i filles menors de 8 anys aquest 2024

MÉS per Mallorca ha criticat aquest dissabte que el Govern espanyol «hagi incomplert» la directiva europea de conciliació que l'obligava des del 2 d'agost a retribuir, com a mínim, quatre de les vuit setmanes de permís per cura de fills i filles fins a 8 anys i que hagi posposat aquesta retribució l'any 2025, tot i que això hagi suposat que l'Estat pagui una multa de 7 milions d'euros per incompliment de la directiva europea.

El partit ecosobiranista reclama que el Govern espanyol faci efectiva la retribució d'aquest permís el 2024 i no esperi a incloure'ls en la negociació dels pressupostos de 2025, i defensa que les polítiques de conciliació siguin una prioritat de qualsevol administració pública, també de l'estatal.

«Les polítiques de conciliació són i han de ser una prioritat de totes les administracions públiques, també pel Govern de l'Estat», ha defensat la diputada de MÉS per Mallorca, Marta Carrió. A més, la diputada ecosobiranista ha recordat que «les polítiques de conciliació no només haurien de ser una prioritat, sinó que són una autèntica necessitat perquè les persones puguem articular una vida digna, per fer efectiu el dret a les cures, perquè les persones siguin al centre».

«Des de l'any 2019, l'Estat espanyol sap que havia de complir amb el mandat de la directiva europea de conciliació que l'obligava, des del 2 d'agost de 2024, a retribuir, com a mínim, quatre de les vuit setmanes de permís per cura de fills i filles fins als 8 anys. I no ha complert», ha recordat i criticat Marta Carrió.

La directiva de conciliació europea aprovada el 2019 recull entre altres mínims de permisos per naixement o cures, el dret de cada treballador a un permís parental de quatre mesos abans que el fill o filla faci els 8 anys. D'aquest permís, dos mesos no poden ser transferits i han de retribuir-se, segons especifica la directiva que donava un marge addicional fins aquest mes d'agost per complir amb aquesta darrera part que permet als Estats encaixar aquests requeriments en el seu marc legislatiu, és a dir, tenint en compte els permisos ja existents.

Davant l'incompliment de la directiva europea de conciliació i el fet que l'Estat hagi reconegut que la retribució dels permisos per cura de fills i filles fins als 8 anys no s'efectuaran aquest 2024, sinó que es posposaran als pressupostos de 2025, Marta Carrió ha considerat que «no és tolerable ni es pot consentir que l'Estat espanyol posposi l'obligació de remunerar, com a mínim, quatre de les vuit setmanes del permís per cures de fills i filles fins als 8 anys al 2025».

Així, MÉS per Mallorca reclama al Govern espanyol que la remuneració d'aquests permisos s'efectuï el 2024 perquè les famílies els puguin tenir garantits i no esperar al 2025. Així mateix, la formació anuncia que presentarà iniciatives al Parlament per assegurar que aquest dret es fa efectiu i que restaran vigilants al desenvolupament dels pagaments des del Congrés dels Diputats. «Les polítiques de conciliació no poden posposar-se», ha conclòs la diputada ecosobiranista Marta Carrió.