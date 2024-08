MÉS denuncia que la nova concessionària de les ITV davallarà el sou als nous treballadors com a passa prèvia a la privatització

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha denunciat aquest dijous que el nou servei d'ITV adjudicat pel pacte PP-VOX crearà treballadors de primera i segona categoria amb sous diferenciats. Segons ha explicat Alzamora, la diferència salarial a la baixa que cobraran els prop de 60 nous operaris que incorporarà el nou servei ha estat avalada per l'equip de govern insular. Aquesta minva de salaris es produirà, ja que els nous empleats de la concessionària seran contractats emparats per un conveni laboral diferent del qual estan acollits els treballadors actuals.

Aquest canvi, segons ha detallat el portaveu ecosobiranista, suposa una diferència a la baixa de prop de 900.000 euros. «Ens preocupa molt aquests canvis en les condicions laborals i retributives. Una concessió pública no pot crear diferències entre treballadors que fan una mateixa feina». En aquest sentit, Alzamora ha demanat al president del Consell mantenir els sous i condicions laborals dels treballadors ja contractats i equiparar les condicions de les noves incorporacions.

En contra de la privatització

Jaume Alzamora tampoc no ha amagat la seva preocupació per un possible empitjorament del servei derivat d'aquestes diferències. De fet, ha assegurat que Llorenç Galmés cerca una excusa per poder privatitzar el servei de les ITV. En contraposició el portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha reiterat la proposta de la formació ecosobiranista d'internalitzar el servei. Així ha remarcat que privatitzar les estacions d'ITV suposaria més pèrdua d'ocupació en el sector públic i encariria el cost del servei buscant únicament el benefici privat. De fet, Jaume Alzamora, ha recordat que el model que vol implantar el PP ja funciona a Madrid i el País Valencià i són els més cars de tot el territori estatal. En canvi, Mallorca té ara mateix la taxa més econòmica.

Una empresa vinculada al PP

Alzamora també ha fet pública la seva intranquil·litat pels vincles de l'adjudicatària amb el PP. De fet, un batle popular a un municipi d'Alacant era el conseller delegat i apoderat general de la mercantil. El càrrec del PP, va ser processat recentment per delictes contra la Hisenda Pública per frau en l'Impost de Societats i frau en l'IVA. Segons l'escrit d'acusació, Hisenda va deixar d'ingressar 917.935 euros a conseqüència de les "maniobres i deduccions fraudulentes emprades" per l'empresa a la qual ara el pacte PP-Vox ha adjudicat el servei.