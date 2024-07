El Pi: «La massificació és una realitat, hem de recuperar la qualitat de vida dels mallorquins»

El portaveu d’El Pi-Proposta per les Illes Balears al Consell de Mallorca, Antoni Salas, ha presentat una bateria de propostes per a combatre la saturació i la massificació. «Tenim un problema real i no el podem mirar de costat. Ja fa anys que El Pi mostra la seva preocupació per aquest tema i, com al 2022 ferem al Parlament, ara tornam a presentar una bateria de propostes per combatre aquesta massificació», ha explicat el portaveu, Antoni Salas.

Acompanyat de la consellera insular Magdalena Vives, ha explicat que «s’ha de reconduir la situació socioeconòmica i recuperar la qualitat de vida dels mallorquins, amb mesures ben analitzades i sense ruptures dràstiques al teixi empresarial».

Salas ha assenyalat que «la situació demogràfica, migratòria i econòmica no només és responsabilitat de les nostres institucions, cal que l’Estat espanyol i la Unió Europea s’impliquin en les solucions».

«Necessitam que la Unió Europea deixi que les Illes Balears puguin limitar i fer lleis extraordinàries per lluitar contra la sobrepoblació i la saturació. Que Espanya entengui els sobrecosts de la insularitat deixat exemptes de taxes el transport de mercaderia o impossant un IVA reduït. El REB, el Règim Especial, ha d’incorporar criteris de finançament sobre l’augment poblacional», insisteix Salas.

«En clau turística, l’oferta s’ha de basar en la qualitat i no en la quantitat», explica el conseller. «L’Impost de Turísme Sostenible ha de servir per adquirir establiments obsolets, amortitzar places i que els edificis es puguin destinar a habitatge o altres usos. A més, no podem deixar que els nuclis turístics no puguin créixer en sòl urbà per a usos turístics», explica Salas.

Salas insisteix: «No podem donar ni crear cap plaça turística nova. A més, hem d’obligar les comercialitzadores que totes les places siguin legals en la seva totalitat. El lloguer vacacional no és el culpable de la saturació turística».

«També esperam el famós estudi de càrrega de vehícles de Mallorca. És necessari per prendre mesures i possibilitar un canvi normatiu sobre l’entrada de vehicles, un sostre per als cotxes de lloguer, una taxa per a turismes i carvanes de no residents», assegura Salas.

El conseller també ha reclamat les competències en gestió de Ports i Aeroports de les Illes «per poder regular els fluxes d’entrada i sortida i incidir en el model turístic. També s’han d’establir límits en la compra d’habitatges en no residents i estudiar mesures fiscals que incentiven els estrangers a comprar habitatges i aturar-les».

Per a acabar, el portaveu d’El Pi ha demanat a l’Estat i a la Unió Europea que «abordin el tema de la immigració donant solucions». «Han de controlar efectivament les fronteres, lluitar contra les màfies dedicades a transportar persones de forma il·legal i donar compliment al retorn de les persones arribades de manera il·legal», ha sentenciat Salas.