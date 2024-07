Mallorca per Palestina denuncia l’arribada al port d’Algecires d’un vaixell amb 300.000 barrils de combustible per avions israelians

La plataforma Mallorca per Palestina denuncia l'arribada i atracament aquest dimarts 30 de juliol del vaixell Overseas Santorini al port d'Algesires (Cadis), que transporta 300.000 barrils de combustible militar per proveir els avions F-16 i F-35 de la força aèria israeliana.

Sota el lema 'Cap port per al genocidi' es mobilitzen desenes de col·lectius d'arreu de l'Estat Espanyol per denunciar i impedir l'atracament del petrolier. Perquè asseguren que «permetre-ho és ser còmplices del genocidi que Israel perpetra contra la població civil palestina». Així, exigeixen al govern espanyol que prohibeixi immediatament que aquest vaixell atraqui en els ports de l'Estat.

Des de la plataforma expliquen que cada dos mesos, des del 2014, l'Overseas Santorini o l'Overseas Sun Coast fan aquesta travessia per subministrar combustible d'aviació de qualitat militar de Valero Energy, a través d'un contracte del govern dels Estats Units amb Israel. La seva ruta estàndard per transportar combustible JP-8 des de la refineria de Valero, a Corpus Christi (Texas), fins al port israelià d'Ashkelon inclou parades a les Bahames, a Algesires (Espanya) i a la base britànica de Limassol (Xipre).

L'Overseas Santorini té previst atracar al port andalús d'Algesires el 30 de juliol. Des de la plataforma afirmen que «Aquest vaixell alimenta literalment el genocidi. Cal detenir-lo», i per això faran una roda de premsa davant el port de Palma dia 27 de juliol.

Així, Mallorca per Palestina posa ara la mirada en la resposta del Govern espanyol, «que ja ha reconegut Palestina com a Estat, ha intervingut en favor de Sud-àfrica en la seva demanda contra Israel, en virtut de la Convenció sobre el Genocidi, davant la Cort Internacional de Justícia i ha prohibit atracar en els seus ports els vaixells carregats d'armes destinades a ser utilitzades en el genocidi del poble palestí. No obstant això, sembla que es continua donant la benvinguda als vaixells cisterna que transporten combustible d'aviació destinat a ser utilitzat en el genocidi. El Govern espanyol pot rectificar aquesta violació del dret internacional i prohibir immediatament que aquests petroliers atraquin en els seus ports».

Recorden, a més, els vuit mesos d'atacs d'Israel sobre Palestina, que han deixat quasi 40.000 morts, més de 90.000 ferits, 10.000 desapareguts i una catastròfica situació humanitària en què es troba la població palestina, que no té accés a l'aigua, als aliments ni a l'atenció sanitària per mor de la destrucció sistemàtica de les infraestructures essencials per a la vida per part de l'exèrcit israelià. Denuncien també la participació d'Israel en els Jocs Olímpics de París. «Uns Jocs Olímpics tacats de la sang de l'assassinat de desenes de milers de nins i nines, dones i homes indefensos de Palestina».