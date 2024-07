L'STEI agraeix el compromís de les famílies i reclama al Govern i a la Conselleria que fomentin l'ensenyament en català

Segons la Conselleria d'Educació i Universitats, el 78,5% de les famílies de les Illes Balears han triat la llengua catalana com a llengua del primer ensenyament per als infants, mentre que només un 16% ha optat pel castellà. Davant d'aquests resultats, l'STEI Intersindical ha agraït a les famílies el seu suport al català, valorant l'amor per la llengua, el país, la cultura pròpia i la tasca normalitzadora de les escoles d'arreu de les Illes Balears.

El sindicat, en el seu comunicat, també ha destacat la feina de les entitats que han treballat en xarxa per informar les famílies dels avantatges de triar el català per als infants, així com la gran tasca duta a terme pel professorat.

L’STEI ha criticat les «polítiques erràtiques» de la Conselleria d'Educació i Universitats, per «intentar arraconar la llengua catalana a l'ensenyament». El sindicat ha subratllat la resposta contundent de les famílies i ha reclamat al Govern i a la Conselleria que posin en marxa el Pla de xoc de foment de la llengua catalana, tal com recull l'Acord de millores de 2023.

A més, el sindicat s'ha dirigit a Prohens per reclamar-li que «és el moment de deixar de dependre de l'extrema dreta i seguir les recomanacions d'òrgans com el Consell Escolar de les Illes Balears o el Consell Social de la Llengua Catalana».