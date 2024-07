MÉS registra una PNL per a eliminar l'Oficina de 'Llibertat Lingüística' de VOX

MÉS per Mallorca ha registrat una Proposició no de Llei per la recuperació dels consensos lingüístics al Parlament. El partit ecosobiranista insta la cambra a «rebutjar els intents de crear crispació entorn al necessari, positiu i encara incomplet procés de normalització lingüística de la llengua catalana», a eliminar la denominada Oficina de 'Llibertat Lingüística' de VOX i a utilitzar els 750.000 euros previstos per a la seva creació en polítiques útils i necessàries per a la ciutadania; així com a derogar el denominat 'Acord pel bilingüisme' aprovat pel Parlament el passat mes de març.

«No només hem d’acabar amb Le Senne sinó amb el seu llegat d’odi i crispació envers la llengua catalana i tornar al camí de la normalització de la llengua pròpia del país i, per tant, també del Parlament de les Illes Balears», ha defensat el coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia. «El PP no pot continuar aplicant polítiques lingüicides antimallorquines, antimenorquines, antieivissenques i antiformentereres amb la coartada de l’extrema dreta», ha assegurat Apesteguia.

Així, davant el trencament del pacte PP-VOX, MÉS per Mallorca ha registrat una Proposició no de Llei per a la recuperació dels consensos lingüístics al Parlament en la qual insta a la cambra a constatar que el català, com a llengua pròpia de les Illes Balears, ha de tenir un tractament preferent en la institució representativa de la ciutadania de les Illes Balears i màxim exponent de l’autogovern recuperat, i que això sempre ha estat i és compatible amb la garantia del dret d’ús de qualsevol de les dues llengües oficials per part dels diputats i de les diputades i de llurs grups parlamentaris.

La proposició dels ecosobiranistes insta també al Parlament a rebutjar els intents de crear crispació entorn al necessari, positiu i encara incomplet procés de normalització de la llengua catalana, del qual el Parlament se sent orgullosament corresponsable.