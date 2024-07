El Pi: «Palma ha crescut una barbaritat i tenim els mateixos policies que fa 20 anys»

El secretari del comitè d’El Pi-Proposta per les Illes Balears a Palma, Miquel Quetglas, ha denunciat la «manca» de policies locals a Ciutat: «La Policia Local de Palma no té efectius. Palma ha crescut una barbaritat i mantenim el mateix nombre de policies que fa vint anys. Això no treu cap enlloc».

«Fa un any, quan el batle de Palma va arribar al poder va prometre que es crearien 300 llocs de Policia Local a Palma. Duim un any i sols se n’han convocat 50 places, per a enguany. Els nombres no ens quadren», explica el secretari d’El Pi Palma.

«A més, no només fan falta policies bàsics, l’escala superior té una manca de dotació de personal i clarament és una negligència no fer res al respecte», explica Quetglas. «Per això demanam seny, contundència i feina per garantir la seguretat de la nostra ciutat. Ens hi jugam molt, tot i que qui governa no ho vulgui veure», ha sentenciat Quetglas.