MÉS per Palma proposa un pla de «renaturalització de la ciutat» per a millorar la qualitat de vida dels palmesans

MÉS per Palma ha presentat una proposició al proper ple de l’Ajuntament de Palma que insta l’equip de govern a posar en marxa un pla de «renaturalització de la ciutat». Aquesta iniciativa respon a la necessitat urgent «d’adaptar Palma als efectes del canvi climàtic i de millorar la qualitat de vida dels seus habitants».

Miquel Àngel Contreras, regidor de MÉS per Palma, ha destacat que «un dels principals reptes de les ciutats del segle XXI és la seva adaptació als efectes del canvi climàtic». «Les altes temperatures i les fortes pluges afecten greument ciutats mediterrànies com Palma, que pateix especialment els efectes de la massificació urbana i de la manca d’espais verds», ha remarcat.

Durant les darreres dècades s'ha impulsat una dinàmica de pavimentació que ha deixat Palma amb poques zones verdes i amb una superfície majoritàriament coberta d’asfalt. «Aquest excés d’asfalt provoca alts nivells de contaminació ambiental i estils de vida sedentaris, i ha augmentat les problemàtiques derivades del canvi climàtic, com l’efecte «illa de calor», ha explicat Contreras. Actualment les temperatures de Palma són 4 graus superiors a les de les zones circumdants, la qual cosa agreuja aquest fenomen.

Contreras ha subratllat que «la calor ja és un dels principals reptes de salut urbana». Les dades de 2022 indiquen que aquell any es varen produir milers de morts a l’Estat espanyol a causa de les onades de calor, que també agreugen les malalties cròniques i afecten la salut mental de les persones. «És un assumpte de salut pública de primer nivell», ha afirmat Contreras.

Per això, segons apunta el partit, cal actuar ja retirant asfalt i creant superfícies més verdes i més permeables. «Això disminuirà tant el risc d’inundacions com les excessives temperatures a Palma. París, Milà, Amsterdam i Rotterdam ja han liderat aquest tipus d’iniciatives, amb resultats molt positius. Moltes ciutats europees estan destinant fons a projectes d’ecologia urbana per renaturalitzar els seus espais públics. Palma ha de seguir aquest exemple», ha assenyalat.

D’altra banda, Contreras ha denunciat amb fermesa els pactes del PP i del batle Jaime Martínez amb els negacionistes climàtics de VOX: «És inadmissible que, en plena crisi climàtica, el govern municipal estigui pactant amb grups que neguen l'evidència científica. Això no només retarda les accions necessàries per mitigar els efectes del canvi climàtic, sinó que també posa en perill la salut i el benestar de la nostra ciutadania», ha criticat Contreras. «El govern del PP està demostrant una total falta de compromís amb les polítiques mediambientals urgents que Palma necessita. Els esforços s’han de centrar en implementar solucions sostenibles, i no en fer concessions a aquells que neguen la realitat del canvi climàtic», ha afegit.

Per tot això, MÉS per Palma presenta una moció que insta l’equip de govern a posar en marxa un pla de renaturalització de la ciutat que contempli la despavimentació de carrers, parcs, escoles i espais públics, així com la creació de corredors verds. També li demana que emprengui aquestes accions de forma comunitària, conjuntament amb els veïnats. Per últim, l’insta a convocar i consensuar aquest pla en el si de la Mesa Palma Verda.