Sanitaris per la Llengua exigeix que es protegeixi l'ús del català i la Conselleria es compromet a «treballar-hi»

El col·lectiu de Sanitaris per la Llengua, sectorial de l’Obra Cultural Balear, ha reclamat davant la Conselleria que tant el Servei de Salut en general com les direccions territorials i els centres adoptin les mesures necessàries perquè l'ús del català sigui «normal en totes les activitats, en el temps més breu possible, per mitjà de programes d'actuació i amb calendaris concrets d'execució».

En una reunió celebrada aquest dilluns entre la consellera Manuela García, el director general del Servei de Salut de les Illes Balears, Javier Ureña, la vicepresidenta de l’OCB, Lena Serra, i els representants de Sanitaris per la Llengua, Marc Bonet i Bartomeu Ramis, el col·lectiu en lluita per la llengua ha presentat una sèrie de propostes que fan referència als recursos bàsics de què disposa l’administració per fomentar l'ús del català.

A tall d'exemple, han parlat de la utilització de sistemes informàtics que facilitin l'ús del català en tota la documentació, especialment en les que tenen els usuaris com a destinataris, que tots els impresos i circulars de caràcter repetitiu, sobretot els destinats als usuaris, han de tenir versió en català, que tots els cartells i indicadors –tant els fixos com els eventuals-- han de disposar de versió en català, que cal establir sistemes de consulta i assessorament lingüístic fàcilment assequibles a tots els centres i unitats del sistema de salut i, finalment, que cada direcció dels centres ha d'establir un cens dels coneixements lingüístics del personal, tant dels seus coneixements de les dues llengües oficials com del coneixement eventual d'altres llengües que puguin ser necessaris per atendre visitants d'altres llocs; i en funció d’aquest cens, establirà els processos de formació necessaris perquè en el temps més breu possible tothom sigui competent en les dues llengües oficials.

Així mateix, Sanitaris per la Llengua ha demanat que s'implanti gradualment el sistema d’oferta activa d’atenció, que consisteix a fer evident tant per escrit (senyalització i retolació de cada unitat, comunicacions escrites impreses o telemàtiques) com en les comunicacions orals (personals, telefòniques o de megafonia) que els pacients poden relacionar-se amb aquesta unitat en qualsevol de les dues llengües oficials, sense necessitat que ho hagin de demanar.

Durant la trobada també han fet referència a la necessitat de recuperar el requisit de català per als treballadors de la sanitat, un requisit que Prohens va eliminar en els primers dies de govern. L’OCB recorda que va interposar un recurs d’inconstitucionalitat, admès a tràmit el passat mes de gener.

Per la seva banda, la consellera García s'ha compromès a treballar «perquè el consentiment informat sigui bilingüe en tots els hospitals» perquè, ha dit, «és una qüestió totalment necessària». També s'ha compromès a «analitzar» el decàleg sobre els drets lingüístics dels pacients que des de Sanitaris per la Llengua presentaran i, «si tot és correcte», fer difusió d'ell en diferents mitjans perquè els pacients siguin conscients de quins són els seus drets en l'àmbit sanitari.