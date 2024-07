El batle de Palma diu que «no hi ha cap problema a Cort», on continua «tot igual» amb VOX

El batle de Palma, Jaime Martínez (PP), ha afirmat aquest divendres, després de la retirada del suport de l'extrema dreta al Govern, que «no hi ha cap problema a Cort», on continua «tot igual» amb VOX.

Cal recordar que Martínez governa en minoria a la capital de les Balears, amb 11 regidors, que no arriben a la majoria de 15. L'esquerra, amb 12 regidors -vuit del PSIB, tres de MÉS i una d'Unides Podem- supera així en vots al PP en solitari.

La balança a Palma la inclina, per tant, VOX, que té sis regidors. El setembre passat varen segellar un pacte programàtic de 95 punts amb el PP. Amb tot, han tengut algunes diferències, com pel que fa a les Zones de Baixes Emissions (ZBE), per exemple.

No obstant això, a les preguntes dels mitjans després de la crisi desencadenada per l'extrema dreta a les autonomies, Martínez s'ha mostrat tranquil en arribar a la seu del PP. Allà està previst que les properes hores se celebri una reunió del comitè de direcció.