MÉS lamenta el vot en contra del PP a la petició de dimissió de Le Senne

El portaveu de MÉS per Mallorca, Jaume Alzamora, ha expressat aquest dijous la seva profunda lamentació pel vot en contra del Partit Popular (PP) a la petició de dimissió del president del Parlament, Gabriel Le Senne, després que aquest hagués esqueixat una fotografia d'Aurora Picornell. Alzamora ha criticat el PP per, segons ell, preferir no enfadar els seus socis polítics en lloc de defensar la democràcia.

Alzamora ha recordat que aquesta votació coincideix amb el dia en què el partit d'extrema dreta VOX ha decidit rompre tots els pactes de govern amb el PP a causa del suport d'aquest a la política migratòria del govern espanyol. «Els fets ocorreguts al Parlament no tenen cabuda en una democràcia», ha defensat Alzamora, exigint més contundència al PP. «Avui el senyor Galmés ha demostrat estar encara més segrestat del que ho ha estat durant tot aquest primer any de mandat», ha afegit.

A més, Alzamora ha acusat el PP de ser un «govern franquícia» que depèn de les decisions preses a Madrid. Ha destacat que «el PP va optar per un segrest voluntari que ara s'ha convertit en una dependència que posa en risc la governabilitat del Consell de Mallorca».

Respecte al contingut de la moció, el portaveu ecosobiranista ha remarcat que l'ultratge a Aurora Picornell, Filla Predilecta de Mallorca, mereix una reparació i que «el senyor Le Senne no pot continuar ni un minut més com a president del Parlament, especialment quan ja hi ha una causa judicial oberta».

Dels diversos punts que incloïa la moció, només s'ha aprovat condemnar els fets i mostrar solidaritat amb les diputades afectades. No obstant això, el PP, juntament amb l'extrema dreta, han impedit demanar la dimissió de Le Senne així com mantenir la Llei de Memòria Democràtica.

Durant la mateixa sessió plenària, Jaume Alzamora ha mostrat la seva preocupació per la possible ingovernabilitat derivada de la ruptura dels pactes entre PP i VOX. Ha remarcat que el govern insular depèn dels vots dels consellers de l'extrema dreta, que continuen fent «xantatge» al PP, deixant-lo en una situació molt delicada. «Encara no saben quines seran les conseqüències de la ruptura dels pactes anunciats, però queda clar que Llorenç Galmés continua en mans dels seus socis», ha conclòs Alzamora.