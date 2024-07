Ha mort Marta Ferrusola als 89 anys

Marta Ferrusola ha mort als 89 anys. L'esposa de l'expresident Jordi Pujol tenia Alzheimer i no apareixia en públic des de l'any 2020, després d'una caiguda a Queralbs, on estiuejava la família. Ferrusola ha mort a ca seva, acompanyada de Jordi Pujol, com a conseqüència d'una pneumònia.

Va néixer a Barcelona el 1935, de fortes conviccions cristianes i catalanistes, la seva vida va estar lligada a la del seu marit, amb qui es va casar l'any 1956 i va tenir set fills.

Els darrers anys de la seva vida s'han vist enterbolits pels escàndols judicials de la família, per les entrades i sortides de la presó d'alguns dels seus fills i anant a declarar al jutjat enmig de crits i retrets.

Més plàcids varen ser els 23 anys de mandat del president Pujol, en què sovint va assumir càrrecs simbòlics en fundacions i entitats de caràcter benèfic.

Ferrusola i Pujol es varen conèixer a la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat de Virtèlia de Barcelona, un espai de relació catòlic i catalanista en ple franquisme.

Durant els 23 anys que Pujol va ser president de la Generalitat, va tenir un paper molt actiu de projecció pública al costat del seu marit, tant al govern com al partit, Convergència Democràtica de Catalunya.