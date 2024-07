Les famílies d'alumnes denuncien la manca d'escoles d'estiu de 0-3 a Mallorca

La Federació d’Associacions de Famílies d’Alumnes de Mallorca ha emès un comunicat per compartir la creixent preocupació per la manca d'oferta en les escoles d'estiu per a la primera infància. Denúncien que la realitat varia significativament entre municipis, ja que moltes escoletes municipals tanquen durant el mes d’agost, i algunes ja ho fan des del 15 de juliol.

A municipis com Llucmajor o Marratxí només una de les dues escoletes municipals roman oberta, mentre que altres, com Palma, Manacor, Inca o Sineu, les tanquen tot i la necessitat existent de conciliació laboral per part de les famílies.

Aquesta situació obliga les famílies a buscar alternatives que sovint no són accessibles per a tothom, i més tenint en compte que el Patronat d’Escoletes Infantils de Palma ha informat que un 80% de les escoletes privades tampoc obriran durant el mes d’agost.

«L’estiu és un moment en què les famílies han de cercar opcions per atendre correctament els seus fills i filles, conjugant els horaris laborals amb el gaudi de les vacances i la garantia que estan ben atesos», expliquen des de la Federació. Les famílies d'alumnes subratllen que aquesta conciliació és especialment important amb els infants més petits. «Ens preocupa que alguns municipis entenguin que la seva responsabilitat per atendre a aquests infants no inclogui tot l’estiu», conclou FAPA Mallorca.