MÉS rebutja autoritzar el lloguer turístic a sòl rústic protegit de la Serra i acusa Galmés de «traslladar la massificació a un espai d’alt valor ecològic»

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha rebutjat la possibilitat de permetre el lloguer turístic a sòl rústic protegit de la Serra de Tramuntana que defensa el president de la institució, Llorenç Galmés. En aquest sentit, Alzamora ha acusat Galmés «d'enganyar la ciutadania» amb falses promeses de fer passes cap al decreixement turístic. Així, el portaveu ecosobiranista ha assegurat que el canvi de discurs del PP per combatre la massificació turística «només és un eslògan» i que en realitat «continua governant amb l'única intenció de convertir tot el territori en un parc temàtic al servei dels turistes».

Segons Alzamora, l'autorització del lloguer turístic a la Serra juntament amb l'amnistia urbanística aprovada pel PP «traslladarà la pressió de la costa a l'interior» i incrementarà el col·lapse i massificació actual. «Amb aquestes dues mesures el PP torna a demostrar que el seu canvi de discurs només és una operació de maquillatge per intentar calmar el malestar creixent de la ciutadania. A la pràctica continuen adoptant mesures que no ajuden a solucionar la situació que vivíem sinó que a més l'agreugen», ha remarcat.

El líder insular de MÉS ha retret a Galmés que fa només uns dies el Consell organitzés un acte per commemorar l'aniversari de la declaració de la Serra com a Patrimoni de la Humanitat i «de manera paral·lela pensi a turistificar aquest espai d'alt valor ambiental»: «La hipocresia del PP no té límits. Tota la seva acció de govern va en la mateixa direcció de continuar alimentant un model depredador».

Jaume Alzamora ha declarat, a més, que «en realitat, Galmés no adoptat cap mesura efectiva» i que «els pocs anuncis fets responen a la por de la resposta social». «Mallorca continua sense regular l'entrada de cotxes ni tampoc s'ha iniciat cap tràmit per reduir el sostre de places. Tot és fum», ha conclòs Alzamora.