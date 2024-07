MÉS adverteix que la flota de cotxes de lloguer augmenta entre 10.000 i 15.000 vehicles més que la temporada anterior

MÉS per Mallorca critica que aquest estiu la flota de cotxes de lloguer a les Illes Balears augmenti entre 10.000 i 15.000 vehicles més que la temporada anterior, segons l'Agrupació Empresarial de Lloguer de Vehicles amb i sense Conductors de Balears (AEVAB) i segons ha publicat la premsa. El partit ecosobiranista considera que la inacció de Prohens durant el primer any de legislatura ha donat ales al sector per dur encara més cotxes de lloguer en un context d'evident col·lapse.



«Vivim una situació de col·lapse i, en lloc d'adoptar mesures de decreixement, la inacció del Govern de Prohens, per molt que s'umpli la boca de la necessitat de posar límits, ha donat ales al sector per augmentar encara més l'arribada de cotxes de lloguer», ha criticat el coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia. En aquest sentit, Apesteguia considera social i mediambientalment inassumible que la flota de vehicles de lloguer augmenti aquest estiu entre 10.000 i 15.000 vehicles més que la temporada anterior, arribant a una flota d'entre 95.000 i 100.000 unitats, segons l'AEVAB i reclama accions contundents al Govern de Prohens.



A més, MÉS per Mallorca recorda que el passat 11 de juny el Partit Popular, de la mà dels seus socis d'extrema dreta, va impedir l'aprovació de la proposició de llei dels ecosobiranistes per limitar l'entrada de vehicles a l'illa. La proposta pretenia generar un marc legal perquè el Consell de Mallorca establís un sostre de vehicles i pogués limitar l'entrada de vehicles a l'illa i perseguia els objectius de reduir la contaminació acústica i ambiental i de reduir la saturació de les infraestructures viàries.



«El Govern de Prohens s'umpl la boca d'un Pacte Social i Polític per a la Sostenibilitat i de posar límits, però vota en contra de reduir la pressió automobilística», ha criticat el coordinador general de MÉS per Mallorca. «Els mallorquins i les mallorquines estan farts de la situació de col·lapse que vivim, sabem que aquests anys s'hauria d'haver fet molt més, per això ja no podem esperar més i cal adoptar mesures urgents i valentes», ha defensat Apesteguia.



La proposició de llei de MÉS per Mallorca per reduir la pressió automobilística a l'illa suposava que tots aquells vehicles que no fossin de residents, de servei públic o estiguessin matriculats a l'illa haurien de demanar permís per entrar-hi d'acord amb els criteris que fixàs el Consell de Mallorca i sempre dins el sostre de vehicles que fixàs la institució insular. «Si volem desembossar Mallorca hem de reduir la flota de vehicles i de cap de les maneres continuar augmentant les carreteres que ja tenim a l'illa», ha defensat Apesteguia. Tanmateix, PP i Vox van impedir l'aprovació de la proposició de llei de MÉS per Mallorca assegurant que, abans, calia fer un estudi.