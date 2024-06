El Pi: «PP-VOX no tenen cap projecte per a Mallorca»

El portaveu d’El Pi-Proposta per les Illes Balears al Consell de Mallorca, Antoni Salas, ha assegurat el discurs del president del Consell, Llorenç Galmés, ha estat «un tràmit». «No tenen cap projecte ni cap rumb clar per a Mallorca, ni per als mallorquins i mallorquines. Galmés ha anat enumerant un cúmul de propostes, de promeses, que en un any encara no s’han complit. Però no hi ha aquest projecte, ni aquesta línia de rumb per solucionar els problemes dels mallorquins», ha assenyalat.

«Cap proposta per a la problemàtica de l’habitatge, especialment per a la gent jove, cap proposta contra la saturació. També hi ha hagut mitges mentides i mitges veritats: no faran noves places turístiques, però no hi ha cap recepta per acabar amb la saturació», assegura Salas.

El conseller ha reiterat que «PP i VOX no tenen un full de ruta i han utilitzat el discurs del senyor Galmés per enumerar un conjunt de propostes i promeses que no s’han complit», explica. «A més, hem trobat a faltar referències a molts de temes que o tenen les competències els seus socis de VOX o incomoden als seus socis de VOX», assegura Salas. «Podem xerrar de medi ambient, podem xerrar de polítiques LGTBIQ+, d’esports o producte local on les referències han estat minses», diu el conseller electe d’El Pi.

«Nosaltres ens consideram una oposició constructiva, i hem trobat a faltar que el president anomenàs totes aquelles aportacions que ha fet El Pi durant aquest any i que han sortit per unanimitat del plenari. Som l’única força que, estant a l’oposició, ha estat capaç d’aprovar per unanimitat 8 mocions en un any», remarca Salas. «Pensam que avui era un dia per anomenar-nos, perquè ser gentil, proactiu i trobar consensos no impedeix que no puguis ser valent o que puguis tenir les coses clares com a president», ha sentenciat el portaveu d’El Pi al Consell de Mallorca. «No entenem la crítica ferotge que ha fet el senyor Galmés cap a l’oposició, quan el que havia de fer era parlar de la seva gestió i dels projectes que ha posat en marxa», ha conclòs.