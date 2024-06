PSIB: «El PP d’Alaró mostra la seva cara més radical i es nega a demanar la dimissió de Gabriel Le Senne, de VOX»

L'Agrupació Socialista d’Alaró lamenta que el Partit Popular d’Alaró hagi votat en contra de la moció presentada a l’Ajuntament i «la tiri pel terra». A la moció es demanava la dimissió immediata del president del Parlament, Gabriel Le Senne (VOX) per l'acte de violència que va dur a terme el passat 18 de juny a la Cambra.

«El Partit Popular ha tardat en pronunciar-se i ha demostrat una vegada més la cara dolenta de la política i que estam acostumats a veure. Amb el seu silenci ha donat suport a Gabriel Le Senne i a mantenir el seu càrrec en la institució», assenyalen.

Els Socialistes denuncien «l’atac cap a les dones en general i concretament a les diputades socialistes Mercedes Garrido i Pilar Costa, que varen ser expulsades i menyspreades per defensar la memòria d’Aurora Picornell i les Roges del Molinar».

Per la seva banda, el PP d'Alaró ha presentat i aprovat una moció urgent per a condemnar els fets duts a terme per part del president del Parlament. A la seva moció no es demana la dimissió de Le Senne però es condemna «l’actitud del president del Parlament de les Illes Balears, Gabriel Le Senne, pel seu acte violent» i s'expressa suport «a tots els diputats i diputades de qualsevol Grup Parlamentari per tal que puguin exercir lliurament l'activitat parlamentària, sempre respectant la neutralitat que ha de caracteritzar la Mesa del Parlament, màxim òrgan rector de la cambra».