Més per Menorca proposa incrementar l’ecotaxa i que el Govern no destini doblers públics a les fires turístiques

Aquest divendres Més per Menorca ha registrat al Parlament una moció sobre política turística en què proposa incrementar l’Impost de Turisme Sostenible que paguen els visitants a les Illes Balears. Amb aquesta mesura, els menorquinistes pretenen aconseguir dos objectius: d’una banda, reduir l’arribada de turistes i, per altra banda, obtenir finançament per a la lluita contra els efectes de la massificació turística. Cal recordar que els menorquinistes ja varen proposar aquest increment durant la passada legislatura, però es varen topar amb l’oposició de la majoria parlamentària.

Una altra de les mesures que proposa Més per Menorca en aquesta moció és reduir la presència del Govern a les fires turístiques, de manera que no es destinin doblers públics a assistir aquests esdeveniments.

Els menorquinistes han presentat aquesta moció després que aquest passat dimarts el portaveu, Josep Castells, mantingués una interpel·lació amb el conseller de Turisme del Govern, Jaume Bauçà, al Parlament. En aquest sentit, el diputat de Més per Menorca ha afirmat que «ara que el PP ha reconegut que cal posar límits al turisme, és hora que el Govern adopti mesures reals i valentes. No podem ajornar l’aplicació d’algunes mesures amb l’excusa de la Mesa per la sostenibilitat que ha muntat la presidenta».

Castells ha afegit que «els ciutadans reclamen mesures valentes i decidides per desfer els excessos del turisme» perquè «la societat ja ha assumit que no podem créixer en turistes perquè a més turisme, més problemes per accedir a l’habitatge».

Altres mesures que proposen els menorquinistes en aquesta iniciativa són la limitació de l’arribada de creuers als ports de l’arxipèlag, mantenir la moratòria turística o bé incrementar el percentatge de producte local que s’han de consumir en els establiments turístics.