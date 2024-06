Sumar proposa al Congrés espanyol impulsar i ampliar el transport ferroviari de les Balears

La Comissió de Transports i Mobilitat Sostenible debatrà una Proposició no de Llei presentada per Sumar per a la reactivació i impuls definitiu del conveni ferroviari que tenen les Illes Balears amb el Govern espanyol des del 2007.

«L'infrafinançament històric que sofreix la comunitat autònoma ha impedit dotar-la de les infraestructures necessàries per aconseguir una mobilitat pública, sostenible i de qualitat», han assenyalat. A més, subratllen que des de la signatura del conveni només s'ha executat una mínima part de la inversió total prevista (443,75 milions d'euros). En conseqüència, els ciutadans de les Balears pateixen en el seu dia a dia grans limitacions per a poder moure's en transport públic. Principalment, connexions i freqüències escasses.

Sumar amb aquesta Proposició no de Llei té dos objectius: D'una banda, pretén dissenyar una alternativa eficient i ecològica al transport privat que doni resposta a les necessitats de desplaçament dels residents balears amb més connexions i més freqüència de transport públic de qualitat; I, per un altra, lluitar contra el canvi climàtic, augmentant la mobilitat pública reduint, així, els gasos contaminants que emeten els milers de vehicles privats.

Tot plegat, insta el Govern espanyol a acordar amb el Govern el pressupost necessari per a continuar amb el conveni ferroviari signat i exigeix al Govern de Prohens que continuï amb el projecte iniciat per l'anterior govern de progrés: «la línia de la comarca del Migjorn, que uniria Palma amb Campos, l'ampliació de la línia Palma-sa Pobla fins a Alcúdia i la reobertura de la línia de la comarca del Llevant que s'estendria des de Manacor fins a Cala Millor». Així mateix, Sumar proposa tres connexions que no s'inclouen en aquell projecte: «la connexió de la badia de Palma entre Calvià i Llucmajor i d'aquesta amb l'aeroport i la unió d'Alcúdia amb Pollença». D'aquesta manera, Sumar dona veu en el Congrés espanyol «a les reclamacions que fan des de fa temps tant l'Associació d’Amics del Ferrocarril com la plataforma Volem el Tren de Llevant».