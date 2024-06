Tots els partits manco VOX signen un manifest pel Dia de l'Orgull LGTBI

Tots els grups parlamentaris manco VOX han llegit aquest dijous un manifest amb motiu del Dia de l'Orgull LGTBI, que es commemora el proper 28 de juny, en què es comprometen a promoure la lluita contra l'homofòbia i qualsevol altra manifestació contra la igualtat i la dignitat.

L'escrit, impulsat pel PP i amb les firmes també del PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca, Unides Podem i Sa Unió, manifesta «l'especial preocupació» davant el repunt de discursos d'odi i condemna «enèrgicament» qualsevol exercici de discriminació contra les persones LGTBIQ+ i els seus drets fonamentals.

Igualment, traslladen el seu «ferm compromís» de suport i visibilitat a la lluita de les associacions LGTBI i a totes les accions que tenguin la finalitat de promoure la igualtat, així com el compromís de continuar impulsant la sensibilització cap a una «igualtat real i efectiva», de promoure polítiques públiques per a superar situacions discriminatòries i treballar per la visualització, entre d'altres compromisos.

La lectura del manifest s'emmarca en una polèmica entre el president del Parlament, Gabriel Le Senne (VOX), i el PP, per la col·locació de la bandera LGTBI a la façana del Parlament amb motiu del Dia de l'Orgull.

Cal recordar que Le Senne va arribar a qualificar de «traïció» el vot favorable dels representants del PP a la Mesa a la col·locació de l'ensenya i que des del PP es va desacreditar el president de la Cambra, de qui es va dir que no podia manejar la institució com «el seu cortijo».