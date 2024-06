MÉS demanarà declarar Le Senne persona non grata a la ciutat de Palma

MÉS per Palma demanarà d’urgència al proper Ple de l’Ajuntament que Gabriel Le Senne, president del Parlament, sigui declarat persona non grata a la ciutat de Palma.

La portaveu de la formació, Neus Truyol, ha explicat que «davant els fets viscuts al Parlament no podem quedar de mans plegades. L’actitud del president de Parlament va ser agressiva, irrespectuosa i possiblement il·legal. Va atacar de manera violenta dues membres de la Mesa, les diputades Mercedes Garrido i Pilar Costa, amb qui ens solidaritzam. I va violar la memòria d’Aurora Picornell i les Roges des Molinar, bàrbarament assassinades pel feixisme. La seva actitud i les seves formes són inadmissibles. Le Senne no pot seguir ni un minut més com a president del Parlament. Ha de dimitir o els diputats l’han de cessar».

L’incident es va produir durant el debat parlamentari de presa en consideració de la derogació de la Llei de Memòria Democràtica a les Illes Balears, promoguda pel grup parlamentari de VOX. El president de la institució, Gabriel Le Senne (VOX) va esqueixar un cartell amb les fotografies d’Aurora Picornell i les Roges des Molinar, víctimes de la dictadura. A més, el president ultradretà va expulsar dues membres de les Mesa i diputades de l’oposició, després de cridar-les a l’ordre sense citar cap article del Reglament del Parlament. «No només va faltar al respecte a les víctimes, sinó que ho ha fet abusant de la seva posició de poder», ha explicat la regidora.

«No hem d’oblidar que tant Aurora Picornell com les Roges des Molinar varen ser veïnes de Palma significades políticament en la lluita per la justícia social, el feminisme i la igualtat, i que aquesta lluita justa i necessària la varen pagar amb la seva pròpia vida. Varen ser el franquisme i la seva repressió cruel i assassina els que varen acabar amb la vida d’aquestes dones de Palma. L’actitud de Le Senne el que fa és donar cobertura al llegat d’aquells criminals. El PP s’ha de sumar a les forces democràtiques i activar tots els mecanismes per destituir Le Senne. Al cap i a la fi, aquest franquista és president del Parlament gràcies als seus vots», ha declarat Truyol

«Tampoc hem d’oblidar que l’actitud de Le Senne s’emmarca dins el debat de derogació de la Llei de Memòria Democràtica. Aquesta llei servia, precisament, entre d’altres coses, per perseguir i per evitar el menyspreu a les víctimes. Quan el PP permet que aquesta llei deixi d’estar vigent dona cobertura al feixisme, com ha quedat demostrat amb els fets protagonitzats per Le Senne», ha remarcat.

Per això, MÉS considera que «la seva actitud indigna i violenta ens obliga ara a presentar una moció perquè l’Ajuntament de Palma el declari persona non grata a la nostra ciutat. És hora de defensar la democràcia i la convivència. Le Senne és president de Parlament gràcies al suport del PP de Marga Prohens, i Jaime Martínez és batle gràcies als vots de la ultradreta a la qual pertany Le Senne. El batle de Palma ha d’escollir bàndol. O està a favor de la democràcia o dona suport a qui la menysprea, com ha fet Le Senne. Amb aquesta proposició donam al PP l’oportunitat de posar-se al costat correcte de la Història», ha conclòs la portaveu de MÉS per Palma.