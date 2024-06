Clam contra la derogació de la Llei de Memòria Democràtica: «Fora feixistes del Parlament!»

Centenars de persones s'han concentrat aquest dimarts davant del Parlament amb motiu del debat de la presa en consideració de la derogació de la Llei de Memòria Democràtica de les Illes Balears al crit de «Fora feixistes del Parlament!», «Memòria, justícia, veritat i reparació!» i «Vosaltres, feixistes, sou els terroristes».

La convocatòria, realitzada per la Plataforma per la Memòria Democràtica, ha mostrat el rebuig a aquesta possible futura derogació a través d'una carta adreçada al Partit Popular, en què el col·lectiu ha exigit que es consideri «les més de 2.000 víctimes assassinades i les més de 10.000 víctimes tancades a la presó» durant el període de la Guerra Civil i la dictadura franquista.

Al text, també han demanat que es recordi aquelles persones que «varen patir condemnes i sentències de mort manifestament injustes», a més de les «víctimes executades extrajudicialment» i les que «varen patir desaparicions forçoses».

Per aquest motiu, han exigit al PP que es posicioni al costat de les víctimes i no prengui en consideració la petició de VOX, raonant que la Llei «només ha atorgat drets i beneficis, ja que la Memòria no és una qüestió de partits polítics sinó de drets humans».

Adjunt al document, han recopilat els noms de les víctimes que hi va haver durant el període franquista a les Balears i, també, han portat les seves fotografies a la protesta.

En declaracions als mitjans, el portaveu de la Plataforma, Miquel Rosselló, ha subratllat que «sense el PP, VOX seria una minoria, així que la seva responsabilitat és fonamental». A més, ha avançat que durant l'estiu es continuaran fent accions puntuals per a continuar manifestant el seu desacord amb la iniciativa, mentre es valora per part dels seus assessors si prendre alguna acció legal.