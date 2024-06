El Consell de Mallorca aprova l'amnistia urbanística que permetrà regularitzar cases il·legals

El Consell de Mallorca ha aprovat aplicar la legalització extraordinària d'habitatges en sòl rústic establerta al decret llei de simplificació administrativa convalidat pel Parlament dimarts passat.

En concret, el ple extraordinari insular d'aquest dimarts ha aprovat, amb els vots a favor del PP, VOX i El Pi i els vots en contra de MÉS per Mallorca i el PSIB, aplicar la disposició setena del decret, que estableix la possibilitat de regularitzar edificacions en sòl rústic fora d'ordenació en què hagi prescrit la possibilitat de restablir de la legalitat urbanística. El termini per a acollir-se a la mesura serà de tres anys.

El PP, VOX i El Pi han defensat la norma i han assenyalat que es tracta de donar una solució a les famílies que tenen i viuen a cases fora d'ordenació. En aquesta línia, el conseller insular de Mobilitat i Territori, Fernando Rubio, ha insistit que «no és una amnistia», ja que la legalització «no és gratuïta» i implica condicions per als propietaris.

Davant les crítiques de l'oposició, Rubio ha criticat que «ara agafin la bandera de la protecció del territori», remarcant que en els darrers vuit anys s'han construït 3.100 habitatges en sòl rústic autoritzats pel Consell. «Només són ecologistes quan són a l'oposició», ha dit.

En aquesta línia s'ha pronunciat la portaveu popular, Núria Riera, qui ha insistit que el decret pretén donar una solució a milers de famílies, en concret, a més de 30.000 casos a Mallorca que «tenen aquest problema».

El Pi ha votat a favor en considerar «positiva» la mesura però, segons ha dit el portaveu, Antoni Salas, el decret llei és «millorable» i hi ha «incongruències». Concretament, ha subratllat que «hi ha moltes cases que en el seu moment varen adquirir una llicència de vacances de forma legal i que ara no es podran destinar a lloguer turístic».

Per part seva, PSIB i MÉS per Mallorca han mostrat el seu desacord amb la norma, considerant que és «un atemptat contra el sòl rústic». «La norma està feta a mida per als infractors», ha criticat el portaveu ecosobiranista, Jaume Alzamora, qui ha qualificat la norma de «decret de barra lliure».

Alzamora ha incidit en el perill de construir en zones inundables i ha acusat el president insular, Llorenç Galmés, de «temerari i imprudent».

Així mateix, ambdues formacions han criticat la forma d'establir la norma, reivindicant que les competències d'ordenació territorial són del Consell. Alzamora ha lamentat que la mesura s'imposi des del Parlament.

Segons la portaveu del PSIB, Catalina Cladera, la disposició del decret que estableix aquesta legalització és «molt genèrica i necessita concreció». En aquesta línia, ha considerat que els criteris concrets els hauria de marcar el Consell.

El PSIB estudia interposar un recurs contenciós administratiu i, a més, Cladera ha demanat la retirada del punt de l'ordre del dia, al·legant la necessitat de disposar d'informes dels tècnics del Consell.