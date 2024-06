Le Pen amenaça Puigdemont i ell li diu «titella dels franquistes de VOX»

La dirigent d'extrema dreta francesa Marine Le Pen, en una entrevista a El Periódico de Catalunya, ha dit que la campanya de les eleccions catalanes del candidat de Junts a Argelers «humiliava França» i ha amenaçat que, si guanya les eleccions franceses, no ho permetrà. «Aquesta situació és vergonyosa i humilia França, que serveix, una vegada més, de lloc de referència per als criminals. Puc dir-li que, si guanyam les eleccions, aquesta situació no durarà gaire. Serem implacables amb tots aquells que ataquin les institucions legítimes del seu país, especialment si són països amics i socis», ha dit.

De la seva banda, el president Carles Puigdemont ha respost a la dirigent del partit ultradretà Rassemblement National en un missatge des de París, publicat a les xarxes socials, on acusa Le Pen d’actuar de titella de Vox. «M’ha ensopegat justament a París. No només hi penso tornar sinó que plantaré cara a tots els intents d’aplicar lleis franquistes que impedeixen la llibertat de moviments als ciutadans europeus».