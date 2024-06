El Pi s'absté en el nomenament de Leonor de Borbón «per les formes»

El portaveu d’El Pi-Proposta per les Illes Balears al Consell de Mallorca, Antoni Salas, ha explicat que «VOX ha estat el culpable de dinamitar les negociacions de tots els partits polítics per atorgar la distinció de Filla Adoptiva de Mallorca». La formació ha optat per l’abstenció a la votació final sobre Leonor de Borbón.

«Un dels partits que governa al Consell va segrestar la proposta, que hauria de venir feta per la institució, i la va filtrar als mitjans, cosa que no s’havia fet mai en aquesta institució», ha explicat el conseller Salas. «Nosaltres no volem entrar dins el joc que fa VOX. Perquè només presenta mocions per desgastar i confrontar en contra i no per obtenir uns resultats i millorar la vida dels mallorquins», insisteix. «Fins i tot en moltes qüestions que podríem estar d’acord, per les formes o l’expositiu que presenten ens obliguen a votar en contra d’aquestes qüestions. I desgraciadament aquest és un altre exemple», ha assegurat.

El portaveu insisteix que «amb aquest nomenament no volen fer cap homenatge a la princesa Leonor, sinó que una altra vegada volen fer mal als adversaris utilitzant la Casa Reial per crear conflicte allà on no n’hi ha», ha assenyalat Salas.

«Les tramitacions d’honors i distincions d’aquesta casa sempre s’havien fet de manera discreta. Vostès han romput aquest sigil i aquesta unanimitat. Han fet el que no s’havia fet mai a la institució i ho filtraren a premsa», insisteix Salas. «Els ha estat igual crear polèmica a costa de la Casa Reial espanyola», ha recriminat el portaveu als consellers de VOX.

«Estam completament segurs que a la Casa Reial no els fa gens de gràcia estar enmig de polèmiques i que siguin utilitzats per cap partit. Sigui quina sigui la seva ideologia», diu Salas. «Amb la falta de consens, havent-se filtrat la proposta i amb sospites d’un possible ‘canvi de cromos’ en aquest tema… aquesta proposta amb aquestes condicions ja no s’hauria d’haver duit a ple i haver esperat a altres ocasions», ha sentenciat el portaveu.