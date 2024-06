Unides Podem titlla d’«absolut retrocés» la derogació de la Llei de Memòria: «Lluitarem als tribunals»

La representant d'Unides Podem al Parlament, Cristina Gómez, sobre la possible derogació de la Llei de Memòria Democràtica: «És una passa enrere que eliminaria drets humans i fonamentals».

La diputada ha aprofitat les seves declaracions per a posicionar-se entorn «dos temes de drets humans, un per bé i l'altre per malament». «Una mostra de calç i d'arena amb l'avançament en temes democràtics. La de calç amb la presa en consideració de la derogació de la llei de memòria democràtica» que es votarà el pròxim dimarts al ple. Gómez titlla d'«absolut retrocés» aquesta possible derogació i recorda que «s'estaven implementant drets humans i fonamentals de veritat, justícia i reparació» i que considera «són indiscutibles en organismes internacionals». «Ens han marcat el camí des de la legislatura passada, primer amb la llei de 2016 que donava el dret a buscar els cossos; després amb la del 2018 que implementava aquests drets amb, per exemple, un cens de víctimes que desapareixerà», ha apuntat.

La parlamentària d'UP té clar que la derogació suposaria «també la derogació d'aquests drets que són tant de les víctimes com de les famílies». «Això és una passa enrere i ens bolcarem en lluitar en contra de la derogació, inclús als tribunals, amb les associacions de memòria, famílies i els grups polítics que s'hi sumin», assegura Gómez. La diputada explica que «ja s'ha iniciat el camí posant en coneixement de l'ONU la involució de drets a la nostra comunitat autònoma. Traurem el màxim de joc i suc de la llei estatal de memòria», tanca Gómez.

«La mostra d'arena en tema de drets serà que recuperem la normalitat en aquest Parlament i podrem penjar la bandera LGTBI aquesta setmana. Una de les primeres mostres de intolerància i retrocés que vam veure l'any passat» referint-se a l'inici de la legislatura. La diputada morada recorda que la bandera de l'Orgull «el que pretén és precisament que totes les persones que han estat i continuen essent possibles víctimes de discriminació i d'odi puguin reivindicar el seu dia». «Tot això serà gràcies a un acord del ple del Parlament, vist que l'últim cop no va ser possible per decisió de Mesa», explica Gómez i afegeix «hem fet valdre la sobirania del Ple versus les majories de la Mesa». La diputada és clara i assenyala el president de la cambra qui «gestualment s'ha remogut de la seva cadira i l'any passat va tenir una intervenció més que evident amb la prohibició de penjar-la».

A més a més, la diputada critica la negativa de PP i VOX d'impulsar la iniciativa de limitació d'entrada de cotxes a Mallorca: «És una altra prova que el pacte social i polític per la sostenibilitat del turisme que Prohens ens ha estat oferint no és creïble». «Cada vegada que han entrat iniciatives de sostenibilitat, el Partit Popular les ha votades en contra», assenyala la diputada d'UP i remarca que «en canvi, ha impulsat i votat a favor de totes les iniciatives en contra de la sostenibilitat», recordant l'aprovació del decret Òmnibus.