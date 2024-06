Cirer retreu al Govern espanyol que «es governi amb criteris d'imposició i no de consens»

La consellera de Famílies i Afers Socials del Govern, Catalina Cirer, ha assistit aquest dimarts a la reunió de la Conferència Sectorial d’Infància i Adolescència convocada pel Ministeri de Joventut i Infància del Govern espanyol, en la qual s’havia de parlar sobre la distribució i el repartiment de fons per a l’atenció a infants i adolescents migrants no acompanyats a les diferents comunitats autònomes. Aquest punt ha quedat sense efecte després que, pocs minuts abans de l’inici de la reunió, les comunitats autònomes han sabut que s’ha arribat a un acord bilateral entre les Canàries i el Govern espanyol referent a la reubicació obligatòria d’aquests menors.

Cirer ha denunciat que l’Estat ha arribat a «un acord bilateral amb les Canàries pel repartiment de menors, sense escoltar a les comunitats que precisament avui tenia reunides a la conferència». Cirer ha recriminat que «es negociï d'esquena a d'altres comunitats i que es governi amb criteris d'imposició i no de consens».

Després de la reunió, Cirer ha insistit en la solidaritat de les Balears i ha incidit en el compromís d’acollir menors «per responsabilitat i solidaritat», ha manifestat Cirer, però al mateix temps ha reclamat al Ministeri espanyol que impulsi estratègies globals en política de migracions, «no únicament parlar de repartiment de menors, sinó que aquests menors han de ser atesos amb dignitat i conforme als drets humans, cosa que no es pot fer com pertoca quan hi ha saturació». La consellera ha demanat que es tenguin en compte les particularitats de cada comunitat autònoma i ha recordat que «les Balears ja s’han consolidat com a ruta migratòria, i ens han de reconèixer que tenim menors no acompanyats que ens arriben directament a la nostra comunitat». Cirer ha reclamat al Ministeri que no defugi la seva responsabilitat en la gestió de les polítiques d’immigracions i que «una problemàtica tan sensible s’ha d’abordar amb planificació i una estratègia general que inclogui també polítiques en els països d’origen i absoluta coordinació entre ministeris, ja que dona la sensació que la ministra Rego desconeix què està negociant el seu company, el ministre de Política Territorial».