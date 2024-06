PP-VOX impedeixen que es reguli i limiti l'entrada de vehicles a Mallorca

El ple del Parlament ha rebutjat, amb 33 vots en contra i 24 a favor, prendre en consideració una Proposició de Llei de MÉS per Mallorca per a regular i limitar l'entrada de vehicles a Mallorca.

La iniciativa, defensada pel diputat ecosobiranista Ferran Rosa, proposa que el Consell de Mallorca adopti la limitació de vehicles de motor a l'illa, que limiti la circulació en vies públiques a un número concret de vehicles tenint en compte criteris mediambientals i que es potenciï la mobilitat sostenible, entre altres qüestions.

Rosa ha defensat que la proposició de llei vol completar les competències del Consell de Mallorca i donar la potestat de limitar l'entrada de vehicles i regular el sostre de cotxes de lloguer. «No és obligatori, va de tenir eines», ha assenyalat.

Per això, ha criticat el vot en contra del PP, argumentant que «són dos debats diferents», d'una banda que el Consell estigui legitimat per posar límits i, per una altra, quins limitis s'han d'establir. «Ens fan perdre el temps», ha lamentat.

Igualment, ha assegurat que la seva iniciativa és «essencialment la mateixa» que la proposició de llei del Consell d'Eivissa per controlar i regular l'entrada de vehicles a l'illa que va ser presa en consideració en el passat ple del Parlament.

PP i VOX en contra

El PP s'ha mostrat contrari a la iniciativa en considerar les mesures proposades no estan avalades amb dades objectives. La diputada conservadora Margalida Pocoví ha assenyalat que el PP està «totalment d'acord» amb la finalitat de la proposició però no amb les mesures que, al seu parer, «no tenen cap fonament que les avali».

Així mateix, ha arremès contra l'anterior Govern, assenyalant que «no varen fer absolutament res» i que no varen presentar aquesta iniciativa quan formaven part de l'Executiu. En la mateixa línia, ha retret a l'anterior govern insular que no fes res.

Pocoví ha destacat que el Consell de Mallorca fa feina per «donar solucions a les dificultats de mobilitat que existeixen a Mallorca en alguns moments de l'any i carreteres». Per això, la institució insular ha encarregat un estudi de càrrega que permetrà prendre mesures «valentes».

D'altra banda, la diputada dretana ha exposat que potenciar el transport públic és una acció «primordial» per a descongestionar la xarxa viària i per progressar cap a la sostenibilitat.

Finalment, ha dit al diputat ecosoberanista que si pretén presentar una norma eficaç que perduri en el temps, ha de fer-ho amb una proposta «treballada, documentada i consensuada amb totes les administracions», especialment amb el Consell de Mallorca.

«Ara proposen improvisar amb un còpia i aferra. El PP no improvisa», ha sentenciat, criticant que MÉS per Mallorca «ha obviat completament» les diferències entre Eivissa i Mallorca.

Els neofeixistes de VOX també han votat en contra.

L'oposició hi dona suport

El PSIB, Unides Podem i Més per Menorca han traslladat el seu suport a la iniciativa defensant la necessitat de posar límits i criticant el vot en contra del PP.

En aquesta línia, el diputat socialista Marc Pons ha considerat que la iniciativa hauria de ser aprovada tenint en compte que «el PP ha reconegut la necessitat de posar límits» per a frenar la saturació turística. «Tancar la porta és contradir els principis de la presidenta Prohens, que ha llançat compromisos d'acord en una comissió», ha postil·lat.

La diputada de Més per Menorca, Joana Gomila, ha assenyalat que la seva formació està a favor de qualsevol iniciativa que proposi reduir la pressió en les carreteres de les Illes. «El PP continuarà fent un vot favorable a una proposta similar --a la proposició de llei del Consell d'Eivissa-- o farà com a Menorca que el PP vota en contra de la Llei Reserva de la Biosfera que és el marc que permet la regulació de vehicles?», ha qüestionat.

Unides Podem també ha votat a favor de la mesura que, no ha estat aprovada.