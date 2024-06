Ara MÉS–Ara Repúbliques: «Volem construir l'Europa justa dels pobles que reconegui la insularitat i faci possible una vida digna a les Balears»

Ara MÉS–Ara Repúbliques ha celebrat aquest divendres l'acte final de campanya a la plaça Sant Jaume de Manacor on ha cridat a participar massivament a les eleccions al Parlament Europeu del 9 de juny per a «construir l'Europa justa dels pobles que reconegui la insularitat» i faci possible tenir «una vida digna a les Balears».

La coalició integrada per Ara Més, BNG, EH Bildu i Esquerra Republicana ha reclamat mesures específiques per a les illes turistizadas d'Europa com la limitació de compra d'habitatges a no residents o mesures de decreixement turístic.

A l'acte hi han participat la candidata d'Ara MÉS-Ara Repúbliques al Parlament Europeu, Alice Weber, el coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, i l'alcalde de Manacor, Miquel Oliver.

«Ara MÉS és la formació que pensa que no s'ha d'abandonar cap trinxera i que practica l'esperança com a eina», ha reivindicat el coordinador general.

En aquest sentit, com a demòcrates, ha reivindicat que tenen l'«esperança de construir l'Europa dels pobles, justa, verda, de pau, feminista, antifeixista i que reconegui la nostra insularitat», per la qual cosa ha demanat omplir les urnes de paperetes de Ara MÉS–Ara Repúbliques el diumenge.

El batle de Manacor ha reivindicat el fet de participar en aquesta coalició per «anar plegats a Europa a dir que existim», perquè som els que «defensam el dret a l'autodeterminació dels pobles, una Europa de pau i solidària amb Palestina i el Sàhara Occidental».

«Ara MÉS és l'única força que representarà el que són els balears i el que volen ser, amb la seva identitat i la seva llengua», ha afirmat Oliver, ja que ha afegit que Ara MÉS reclamarà el reconeixement del català com a llengua oficial a la Unió Europea i la seva presència en les plataformes audiovisuals.

Per la seva banda, Weber, ha defensat la necessitat del reconeixement del fet insular per part de la Unió Europea, perquè, al seu judici, ja és hora de «deixar de dir que 'Europa no ens deixa' i que es reconegui la capacitat de decidir de les Balears», ha assegurat.

En aquest sentit, ha explicat que la formació exigirà un Estatut Específic per a les Balears, mesures fiscals i econòmiques per a «diversificar l'economia i enfortir el teixit empresarial per a igualar-lo amb el del continent, eines per al decreixement turístic i limitar la compra d'habitatges a no residents».

«Si el nostre país és el paradís, ja és hora que els mallorquins puguin gaudir-lo. Ara MÉS–Ara Repúbliques no és aquí per acceptar el que no pot canviar, sinó per a canviar el que no es pot acceptar», ha conclòs Weber.