Sumar Balears: «Volem que Europa empari els ciutadans amb llengua pròpia enfront dels atacs de la dreta»

El candidat de Sumar Balears a les eleccions europees Borja Kruzelaegi ha remarcat, en roda de premsa, que des de la formació «reconeixem, valoram i celebram la diversitat cultural i lingüística d'Espanya. Un país divers, plural i ric des de fa segles».

«Volem que l'Espanya que creu de veritat en la diversitat cultural del nostre país tingui més pes a Europa. Treballarem des de Brussel·les perquè l'Europa dels drets socials empari la ciutadania de territoris amb llengua pròpia, com les Illes Balears, País Valencià, Catalunya, Euskadi i Galícia davant els atacs de la dreta com aquesta ocorrent a les nostres illes des de fa un any i com ocorre també al País Valencià i Galícia amb polítiques de persecució a la llengua pròpia com el pla de segregació lingüística a les aules», ha assenyalat.

Kruzelaegi ha volgut deixar clar: «Nosaltres defensam, i més encara jo com a professor de castellà i de català, d'origen basc, que la llengua NO es toca i exigim una Europa que faci d'escut davant els totalitaristes que volen acabar amb la nostra cultura».

Finalment, el candidat ha apuntat que «només traslladant aquesta concepció d'Espanya es pot assolir el reconeixement de les diferents realitats del nostre país. De fet, gràcies a l'empenta que exerceix Sumar, el govern de coalició del que formam part ja està treballant perquè, per exemple, el català sigui llengua oficial a la Unió Europea».