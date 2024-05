[VÍDEO] Puigdemont celebra l'aprovació de la Llei d'Amnistia com un fet històric en el conflicte entre Catalunya i l'Estat espanyol

Carles Puigdemont ha qualificat aquest dijous d'històrica l'aprovació de la Llei d'Amnistia per part del Congrés dels Diputats, destacant que aquest esdeveniment representa un moment clau en el llarg conflicte entre Catalunya i l'Estat espanyol.

Durant la seva intervenció, Puigdemont ha subratllat tres circumstàncies que atorguen un caràcter històric a aquesta llei:

La primera amnistia política en 45 anys: «És la primera vegada en més de 45 anys que es concedeix una amnistia per raons polítiques», ha afirmat.

Un canvi radical de posició del govern espanyol: «Fins fa menys d'un any, el partit que governa Espanya s'hi negava en rodó i la descartava de manera contundent», ha recordat Puigdemont.

La voluntat dels catalans: «Aquesta és la voluntat dels catalans expressada a través del seu Parlament que, com es reconeix a l'acord de Brussel·les, 'representa legítimament el poble de Catalunya'», ha destacat.

Puigdemont ha assenyalat que l'aprovació de la llei no ha estat motivada per la voluntat dels partits espanyols ni d'una part minoritària de la societat catalana, sinó per «la voluntat tossuda del poble de Catalunya de fer respectar les seves decisions». Ha afirmat que aquesta perseverança ha permès retornar la política al seu lloc legítim, després d'anys de repressió i judicis.

«Alguns de nosaltres portem més de sis anys i mig vivint a l'exili, sense poder ser al costat dels nostres ni poder fer una vida completament normal i lliure», ha dit Puigdemont, reconeixent els sacrificis fets per molts en la lluita per la independència. Ha esmentat també els milers de represaliats que han sofert persecució judicial, penal, administrativa o comptable simplement per ser simpatitzants del moviment independentista.

Puigdemont ha criticat durament «l'estratègia de la mort civil» que, segons ell, l'Estat espanyol ha intentat imposar als independentistes. «Avui, aquesta estratègia ha estat combatuda amb la nostra força. Sense ella, avui no estaríem aquí. I ho sap el PSOE, ho sap Espanya i ho sap tot Europa», ha afirmat.

L'expresident ha reconegut que l'aprovació de la Llei d'Amnistia corregeix un error de l'Estat espanyol, però ha recordat que encara queden molts errors per corregir, com la sentència contra l'Estatut de Catalunya. «Era imprescindible corregir-lo per poder negociar des d'una certa igualtat de condicions i sense l'amenaça de la repressió», ha explicat.

Finalment, Puigdemont ha recordat que l'amnistia formava part de l'acord d'investidura del president Pedro Sánchez. «Han passat sis mesos i mig des d'aleshores, i avui es compleix una de les condicions que vam pactar», ha dit, tot i reconèixer que l'aplicació de la llei no serà fàcil i que el camí per recórrer encara és llarg.

Puigdemont ha conclòs expressant el seu reconeixement als milers de ciutadans que han patit la repressió, destacant la seva paciència, comprensió i lleialtat en la defensa de Catalunya. «Cadascú de la manera que creu més útil i d'acord amb el seu ideari, però sempre en la defensa d'un objectiu comú, que és la independència del nostre país», ha finalitzat.